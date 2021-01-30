Сколько карет "скорой помощи" готовы выезжать на вызов - ответ Минздрава

В настоящее время минимальная стоимость лекарств для каждого вызова составляет в среднем 5 400 сумов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Минздраве рассказали о деятельности службы "скорой помощи". В ведомстве подчеркнули, что ежедневно население страны обслуживают около 2800 единиц специального автотранспорта.

Большинство карет "скорой помощи" оснащено аппаратами ИВЛ, ЭКГ, механическим отсосом, дефибриллятором, иммобилизационными шинами. Во всех машинах "скорой помощи" присутствует система GPS, которая обеспечивает удобную связь и навигацию.

В настоящее время в стране на 13 тысяч человек приходится одна специализированная машина "скорой помощи".

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Система полностью обеспечивается из Госбюджета, при этом финансирование увеличивается ежегодно. В настоящее время минимальная стоимость лекарств для каждого вызова составляет в среднем 5 400 сумов. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был 748 сумов, а в 2017 году — 1627 сумов.