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Сколько карет "скорой помощи" готовы выезжать на вызов - ответ Минздрава

Узавтосаноат
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210130/15900850/Skolko-karet-skoroy-pomoschi-gotovy-vyezzhat-na-vyzov---otvet-Minzdrava.html

В настоящее время минимальная стоимость лекарств для каждого вызова составляет в среднем 5 400 сумов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Минздраве рассказали о деятельности службы "скорой помощи". В ведомстве подчеркнули, что ежедневно население страны обслуживают около 2800 единиц специального автотранспорта. 

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Большинство карет "скорой помощи" оснащено аппаратами ИВЛ, ЭКГ, механическим отсосом, дефибриллятором, иммобилизационными шинами. Во всех машинах "скорой помощи" присутствует система GPS, которая обеспечивает удобную связь и навигацию.

В настоящее время в стране на 13 тысяч человек приходится одна специализированная машина "скорой помощи".

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Система полностью обеспечивается из Госбюджета, при этом финансирование увеличивается ежегодно. В настоящее время минимальная стоимость лекарств для каждого вызова составляет в среднем 5 400 сумов. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был 748 сумов, а в 2017 году — 1627 сумов.

Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, скорая помощь



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