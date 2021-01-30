В Алмазарском районе Ташкента сменился хоким

Причины такого решения не уточняются. В пресс-службе столичной администрации сообщили, что теперь администрацию района возглавляет Абдумажид Муллажанов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Кенгаш народных депутатов Алмазарского района принял решение освободить Бахтиёра Рахмонова от должности хокима Алмазарского района Ташкента.

Причины такого решения не уточняются. В пресс-службе столичной администрации сообщили, что теперь администрацию района возглавляет Абдумажид Муллажанов.

Назначенец родился в 1970 году в Сырдарьинской области. В 1996 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. Многие годы занимал ряд ответственных руководящих должностей.

С 2019 года по настоящее время работал в должности начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Алмазарскому району города Ташкента.

В сообщении хокимията не указано, чем теперь займется экс-глава Алмазарского района, который проработал на этой должности чуть более двух лет.