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В Алмазарском районе Ташкента сменился хоким

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210130/15901307/V-Almazarskom-rayone-Tashkenta-smenilsya-khokim.html

Причины такого решения не уточняются. В пресс-службе столичной администрации сообщили, что теперь администрацию района возглавляет Абдумажид Муллажанов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Кенгаш народных депутатов Алмазарского района принял решение освободить Бахтиёра Рахмонова от должности хокима Алмазарского района Ташкента.

Причины такого решения не уточняются. В пресс-службе столичной администрации сообщили, что теперь администрацию района возглавляет Абдумажид Муллажанов.

Назначенец родился в 1970 году в Сырдарьинской области. В 1996 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. Многие годы занимал ряд ответственных руководящих должностей.

С 2019 года по настоящее время работал в должности начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Алмазарскому району города Ташкента.

В сообщении хокимията не указано, чем теперь займется экс-глава Алмазарского района, который проработал на этой должности чуть более двух лет.

Теги:
хоким, Ташкент, Алмазарский район, назначение



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