В ближайшие 30 лет Узбекистан перейдет к углеродно-нейтральной энергетике

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Министерство Энергетики РУз в сотрудничестве с МИВТ республики при поддержке ЕБРР и правительства Японии привлекло консорциум международных экспертов (Corporate Solutions, Tractebel и Guidehouse) для разработки дорожной карты по созданию углеродно-нейтрального сектора производства электроэнергии в Узбекистане к 2050 году. Об этом сообщают в Минэнерго.

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Подготовленный экспертами отчет определил дорожную карту углеродной нейтральности для электроэнергетического сектора страны. Она основана на выводах Концепции Министерства энергетики на 2020-2030 годы и включает в себя расширенный анализ до 2050 года.

"Дорожная карта дает представление о политике, технологиях и инвестициях, необходимых для достижения углеродно-нейтрального сектора производства электроэнергии к 2050 году", - информируется в релизе.

Документом предусмотрено свыше десяти возможных путей будущего развития сектора производства электроэнергии в Узбекистане. Отмечается, что переход республики к 2050 году к энергетическому сектору с нулевым выбросом углерода вполне осуществим, как с технической, так и с экономической стороны.

Предпринимаемыt Узбекистаном активные действия помогут значительно сократить долю выбросов парниковых газов в атмосферу при производстве электроэнергии. Отмечается, что внедряемые правительством меры отвечают основным целям, преследуемым Парижским соглашением о смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему.