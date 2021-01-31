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В службе "103" Узбекистана уровень обеспеченности врачами достиг 98%

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210131/15905912/V-sluzhbe-103-Uzbekistana-uroven-obespechennosti-vrachami-dostig-98.html

Отмечается, что из около 13 тысяч врачей скорой помощи, 4 388 являются высококвалифицированными специалистами. Также 2 230 медиков имеют непрерывный трудовой стаж 10-20 лет, а 1 818 — более 20 лет.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В ходе проведенных реформ в системе здравоохранения Узбекистана, в ряде сельских семейных поликлиник республики были открыты станции скорой медицинской помощи, сообщают в Минздраве.

"На сегодняшний день количество мобильных бригад, действующих по стране, составляет 2684. В результате осуществляемых в сфере реформ уровень обеспеченности скорой медицинской помощи врачами в стране поднялся до 95 процентов. В частности, в Бухарской и Наманганской областях этот показатель достиг 100, в Андижанской области — 99, а в Самаркандской области — 98 процентов", - информирует пресс-служба министерства.

По итогам 2020 года в стране средний уровень обеспеченности службы "103" медперсоналом достиг 98%. К тому же в 11 регионах этот показатель вырос до максимального значения и составил 100%.

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Отмечается, что из около 13 тысяч врачей службы скорой помощи, 4 388 являются высококвалифицированными специалистами. Также 2 230 медиков имеют непрерывный трудовой стаж 10-20 лет, а 1 818 — более 20 лет.

Напомним: в соответствии с указом президента, с 2021 года в республике введена специальная программа для врачей, работающих в семейных сельских медпунктах и поликлиниках, расположенных в отдаленной местности. Документом предусмотрена выплата единоразового пособия в размере 30 млн сумов при условии трехлетнего непрерывного стажа, а также предоставление служебного жилья сроком на три года или компенсация арендной платы за проживание в размере двукратной базовой расчетной величины.

Теги:
врачи, медики, Минздрав Узбекистана, статистика, Узбекистан, скорая помощь



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