Драгоценные реформы — как возрождается ювелирное дело в Узбекистане

Ежегодно 31 января во всем мире отмечают Международный день ювелира, который был учрежден в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. О том, как реанимируется и поддерживается ювелирная отрасль в Узбекистане — в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Проблемы отечественных производителей изделий из драгметаллов долгое время были связаны с отсутствием необходимых законодательных условий и множеством созданных барьеров. Однако в последние годы в стране наблюдается положительная тенденция реновации ювелирного дела.

Как возрождалась ювелирная промышленность

В 2017 году глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление, определившее меры государственной поддержки ювелирной промышленности.

Поставлены задачи по увеличению производства высокохудожественных ювелирных изделий, а также упрощению процедуры оборота драгметаллов и драгоценных камней. Производство данной продукции юрлицами и индивидуальными предпринимателями стало осуществляться на основе лицензии Агентства по драгоценным металлам.

Центральный банк начал выделять драгметаллы коммерческим банкам в виде пластин для последующей реализации производителям ювелирных изделий.

Развитие ювелирной промышленности должно привести к расширению производства украшений из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, в том числе для экспорта. Для этого необходимо обеспечить производителей местным сырьем, снизив его импорт.

Льготы и преференции для отрасли

Указом президента для ускоренного развития ювелирной отрасли от 18 мая 2019 года производителям было предоставлено право самостоятельно осуществлять опробование и проставление на ювелирные изделия оттисков знака пробы. Кроме того, они получили право самостоятельно продавать свою продукцию и скупать у населения лом драгметаллов и драгоценных камней.

Сроком до 1 июля 2022 года освобождены:

оборот по производству и реализации драгметаллов и ювелирных изделий – от НДС и акцизного налога;

ввозимые в Узбекистан драгоценные и полудрагоценные камни – от таможенных платежей (по утвержденным перечням).

Поддержка производителей ювелирной продукции также осуществляется путем предоставления компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков, выданным для закупа драгоценных металлов соответствующим госфондом.

Покупателям – гарантированное качество

На днях в Ташкенте открылся первый фирменный магазин ювелирного завода Fonon. Предприятие оснащено европейским оборудованием (итальянское, немецкое и турецкое), которое позволяет использовать современные технологии и автоматизировать многие процессы. Здесь работают 200 мастеров и выпускается 300 видов изделий. Золото используется только отечественное, а драгоценные камни импортированы из Индии, Турции и Китая.

Отметим, что фирменный магазин дает гарантию на пробу. Кроме того, он реализует свою продукцию через кассу с выдачей чека.

Комплексная программа мер по развитию ювелирной отрасли на 2019-2023 годы предусматривает создание около десяти аналогичных торгово-производственных центров в столице и не менее двух в регионах страны.

Планируется также проведение международной выставки-продажи Uzbek Jewellery Fair.

Кроме того, указом учрежден Фонд развития ювелирной отрасли. Помимо этого, разрабатывается закон прямого действия "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". Субъектам предпринимательства предоставлено право занятия аффинажной деятельностью на основе полученной лицензии.