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Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента

Щепки летят: в Узбекистане в 2020-м незаконно вырублено 7,8 тысяч деревьев

Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210131/15906885/Schepki-letyat-v-Uzbekistane-v-2020-m-nezakonno-vyrubleno-78-tysyach-derevev.html

В ходе проведенных расследований, правоохранительными органами было возбуждено 18 уголовных дел, а также изъято 127 единиц инструментов, которые использовались для рубки.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В прошлом году в Узбекистане было незаконно вырублено свыше 7,8 тысяч деревьев. Об этом заявил руководитель информационной службы Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев.

"В прошлом году выявлено 3960 нарушений, связанных с незаконной рубкой деревьев и кустарников. Правонарушители оштрафованы на 4,5 млрд сумов, при этом размер ущерба растительному миру составил 15,3 млрд сумов", - сказал Абдуллаев.

Как сообщает эксперт, в республике незаконно было вырублено 2 724 кубометра кустарника, 7 812 деревьев, в том числе 3 428 ценных и 4 384 редких видов многолетних растений.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Пресс-служба ГД РФ
Нарбаева рассказала о введении моратория на вырубку деревьев

В ходе проведенных расследований, правоохранительными органами было возбуждено 18 уголовных дел, а также изъято 127 единиц инструментов, которые использовались для рубки.

Напомним: в соответствии с проектом указа президента в Узбекистане срок действия моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников планируется продлить до 31 декабря 2021-го. За незаконно вырубленные деревья предлагается посадка 100 саженцев с условием ухода за ними в течение 3 лет.

Теги:
деревья, статистика, Госкомэкологии, Узбекистан



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