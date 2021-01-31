Щепки летят: в Узбекистане в 2020-м незаконно вырублено 7,8 тысяч деревьев

В ходе проведенных расследований, правоохранительными органами было возбуждено 18 уголовных дел, а также изъято 127 единиц инструментов, которые использовались для рубки.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В прошлом году в Узбекистане было незаконно вырублено свыше 7,8 тысяч деревьев. Об этом заявил руководитель информационной службы Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев.

"В прошлом году выявлено 3960 нарушений, связанных с незаконной рубкой деревьев и кустарников. Правонарушители оштрафованы на 4,5 млрд сумов, при этом размер ущерба растительному миру составил 15,3 млрд сумов", - сказал Абдуллаев.

Как сообщает эксперт, в республике незаконно было вырублено 2 724 кубометра кустарника, 7 812 деревьев, в том числе 3 428 ценных и 4 384 редких видов многолетних растений.

В ходе проведенных расследований, правоохранительными органами было возбуждено 18 уголовных дел, а также изъято 127 единиц инструментов, которые использовались для рубки.

Напомним: в соответствии с проектом указа президента в Узбекистане срок действия моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников планируется продлить до 31 декабря 2021-го. За незаконно вырубленные деревья предлагается посадка 100 саженцев с условием ухода за ними в течение 3 лет.