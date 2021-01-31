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Олимхон Рустамов назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана

В МИВТ назначен новый заместитель министра

Пресс-служба МИВТ
Общество
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Пост занял Рустамов Олимхон Бакиевич. В новой должности он будет заниматься вопросами привлечения инвестиций и реализацией инвестпроектов в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Постановлением президента Узбекистана от 29 января Рустамов Олимхон Бакиевич назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.

Ранее Рустамов занимал должность замминистра экономического развития и сокращения бедности. Также он работал на руководящих должностях в Счетной палате Республики Узбекистан, АО "Узбекнефтегаз", ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" и других ведомствах и организациях.

"В сферу ответственности О. Рустамова в новой должности входят вопросы привлечения инвестиций, эффективного мониторинга реализации инвестиционных проектов, организация разработки проектов государственных программ развития и инвестиционных программ, включая региональные инвестиционные программы, а также реализация комплексных мер по развитию регионов и свободных экономических зон республики", - информируется в релизе.

Также на него возложены задачи по координации развития социальной сферы, туризма и отрасли строительных материалов.




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