В Узбекистане с 1 февраля повысятся зарплаты, пособия и стипендии

Также увеличатся штрафы, сборы и пошлины. В соответствии с документом, базовая расчетная величина (БРВ) поднимется с 223 тысяч до 245 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об исполнении закона о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год, согласно которому с 1 февраля текущего года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендий повысится на 10%.

Помимо этого, с 1 февраля на территории республики минимальный размер оплаты труда составит 747,3 тысяч сумов (сейчас – 679,3 тысяч сумов) в месяц.

Также с 1 февраля увеличатся штрафы, сборы и пошлины. В соответствии с документом, базовая расчетная величина (БРВ) поднимется с 223 тысяч до 245 тысяч сумов. Отметим, что в феврале 2020 года БРВ оставалась неизменной.

Также на 10% повысятся размеры пособий для семей с детьми до 14 лет. Пособие по уходу за ребенком до двух лет составит 434 тысяч сумов, материальная помощь малообеспеченным семьям – от 326 тысяч до 653 тысяч сумов.

Кроме того, установлены размеры единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской помощи. Сумма госпомощи будет варьироваться от 434 тысячи до 1,085 млн сумов.