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На место происшествия немедленно прибыла пожарно-спасательная служба Хавастского района и приступила к ликвидации последствий катастрофы.
ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В Сырдарьинской области из-за сильного ветра сдуло крышу дома, сообщает Telegram-канал Sirdaryo xabarlari.
"Тридцатого января около 13.30 сильный ветер сдул крышу многоэтажного (двухэтажного) дома, расположенного на улице Куклам в Хавастском районе", - говорится в информации.
На место происшествия немедленно прибыла пожарно-спасательная служба Хавастского района и приступила к ликвидации последствий катастрофы.
Sirdaryo xabarlari
В Сырдарьинской области из-за ветра снесло крышу дома - фото
По словам свидетелей, в результате инцидента никто не пострадал.