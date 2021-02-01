11:25 01 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
В Сырдарьинской области из-за ветра снесло крышу дома - фото

В Сырдарьинской области из-за ветра снесло крышу дома - фото

Sirdaryo xabarlari
Общество
Получить короткую ссылку
278 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/01/15908121.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210201/15908150/V-Syrdarinskoy-oblasti-iz-za-vetra-sneslo-kryshu-doma---foto.html

На место происшествия немедленно прибыла пожарно-спасательная служба Хавастского района и приступила к ликвидации последствий катастрофы.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В Сырдарьинской области из-за сильного ветра сдуло крышу дома, сообщает Telegram-канал Sirdaryo xabarlari.

"Тридцатого января около 13.30 сильный ветер сдул крышу многоэтажного (двухэтажного) дома, расположенного на улице Куклам в Хавастском районе", - говорится в информации.

На место происшествия немедленно прибыла пожарно-спасательная служба Хавастского района и приступила к ликвидации последствий катастрофы.

В Сырдарьинской области из-за ветра снесло крышу дома - фото
Sirdaryo xabarlari
В Сырдарьинской области из-за ветра снесло крышу дома - фото

По словам свидетелей, в результате инцидента никто не пострадал. 

Теги:
ветер, крыша, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарьинская область, Сырдарья



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Французская модель Матильда Шаруэ представляет коллекцию итальянского дизайнера Sofia Crociani на Paris Haute Couture Fashion Week
Тренды весенне-летнего сезона 2021: цвета радуги, жемчуг и нежное кружево
Скидка за прививку: некоторые рестораны ОАЭ начали поощрять вакцинацию
В ресторанах ОАЭ предлагают скидки вакцинировавшимся посетителям — видео
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться