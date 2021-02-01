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Узбекская звезда TikTok и хип-хоп исполнитель Рахим Абрамов (творческий псевдоним Rakhim)

Тиктокер-миллионник Rakhim взорвал соцсети ремиксом на Fendi со Smokepurpp

Instagram / rahimabramov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210201/15910397/Tiktoker-millionnik-Rakhim-vzorval-sotsseti-novym-remiksom-s-reperom-Smokepurpp.html

Первая, оригинальная версия композиции вышла в октябре и сразу же покорила TikTok. На YouTube трек набрал 16,7 миллиона просмотров.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекская звезда TikTok и хип-хоп исполнитель Рахим Абрамов (творческий псевдоним Rakhim) выпустил совместную композицию с нидерландским диджеем R3HAB и американским рэпером Smokepurpp.

Новый ремикс уже известного хита Fendi тут же набрал сотни тысяч просмотров.

Сами исполнители признались, что были рады поработать вместе.

Instagram / rahimabramov
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"Мне всегда нравилось сотрудничать с артистами из разных музыкальных культур и учиться у них. Было здорово поработать с Rakhim и Smokepurpp, они действительно талантливы и оба стали пионерами в своих областях. Мы придумали современный хит, который ломает многие жанровые барьеры", — приводит слова R3HAB портал Vents Magazine.

Сам Rakhim, автор оригинального трека, признался, что делал на эту композицию большую ставку.

"Когда я создавал трек Fendi, моей целью было сделать его мировым хитом. И когда R3HAB и Smokepurpp предложили мне записать фит, я понял, что это еще один шаг на пути к цели. Уверен, что сотрудничество с такими крутыми артистами подарит Fendi вторую жизнь и выведет ее на новый уровень. Вам понравится", — рассказал узбекистанец.

Пользователи пришли буквально в восторг от нового ремикса. 

"Это абсолютный взрыв", — написал MEBJ.

"Мы пришли поддержать исполнителя Rakhim. Feat in the Smokepurpp, this is good", — написал Get Tap.

"Лучшая реклама Fendi", — добавил L4CKER :D.

"Ребята, это очень круто!", — отметила Amina Abdulaeva.

Первая, оригинальная версия композиции вышла в октябре и сразу же взорвала TikTok.

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, США, музыканты, музыка, соцсети, TikTok



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