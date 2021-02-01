В Узбекистане появился "запретный" список зарубежных товаров и услуг

В перечень включили 529 наименований товаров и услуг иностранного происхождения, которые производятся двумя или более национальными производителями. Документ призван поддержать отечественных производителей и расширить их участие в системе госзакупок.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по поддержке местных производителей".

В нем прописан и утвержден специальный перечень отдельных товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, которые не имеют допуска к госзакупкам.

В "запретный" список попали 529 наименований товаров и услуг, которые производятся двумя или более национальными производителями.

В том числе:

продукты питания — шоколад, вафли, печенье, подсолнечное масло, молочная продукция, мясо, рыба;

фармацевтическая продукция — лекарственные средства и медицинские изделия;

бытовая техника — кондиционеры, холодильники, мониторы, стиральные машины, телевизоры и другие устройства;

транспортные средства — тракторы, легковые и грузовые автомобили.

Данный порядок был введен в октябре прошлого года.

В условиях пандемии производственная активность предприятий была ограничена из-за нарушения кооперационных связей, сокращения спроса на продукцию и рынков их сбыта.

Руководители бюджетных и корпоративных заказчиков (с госдолей не менее 50%) при закупе товаров изучают возможность их приобретения у местных производителей, зарегистрированных на портале cooperation.uz.

Правительство также утвердило порядок предоставления преференций для товаров местного производства при госзакупках.

В частности, по продукции, не включенной в "запретный" перечень, при оценке предложений участников тендера товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15% от цены CIP (Узбекистан) на импортируемые товары.

С 1 апреля 2021 года информация об учредителях исполнителя госзакупок будет вноситься в реестр договоров с государственными заказчиками с использованием обмена информацией между информационными системами Минфина и ГНК.

До 1 сентября 2021-го власти планируют запустить Центральный информационный портал о государственных закупках, в котором будут собраны все данные о госзакупках.