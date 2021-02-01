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НМПЦ и Masterсard отменили комиссию при оплате в POS-терминалах HUMO

Пресс-служба HUMO
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210201/15913508/NMPTs-i-Mastersard-otmenili-komissiyu-pri-oplate-v-POS-terminalakh-HUMO.html

Cейчас обладатели карт Masterсard могут бесконтактно оплачивать товары и услуги в более чем 230 тысячах терминалах по всему Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) и международная платежная система Masterсard объявили об отмене комиссии для держателей карт за оплату в POS-терминалах HUMO. Об этом сообщает пресс-служба НМПЦ.

Известно, что ранее с картодержателей взималась комиссия в размере 1,5% от общей суммы платежа.

"Мы продолжаем создавать дополнительные удобства для держателей карт, эмитированных в Узбекистане. Теперь каждый пользователь Mastercard без дополнительных комиссий сможет привычно оплачивать покупки в инфраструктуре HUMO", – сказал директор НМПЦ Шухратбек Курбанов.

Отмечается, что сейчас обладатели карт Masterсard могут бесконтактно оплачивать товары и услуги в более чем 230 тысячах терминалах по всему Узбекистану.

Платежный терминал для банковской карты
© Sputnik / Александр Кряжев
HUMO увеличивает лимит беспиновых транзакций до 250 тысяч сумов

"Отмена дополнительных комиссий будет содействовать дальнейшему развитию безналичных технологий, которые приносят пользу бизнесу, потребителям и стране в целом", – заявил глава Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка.  

Напомним: эмиссия карт новой платежной системы HUMO началась в Ташкенте 1 мая 2019-го. В июле того же года НМПЦ был выдан сертификат соответствия требованиям  международного Стандарта безопасности  PCI DSS. Интеграция платежных систем Mastercard и Visa произошла уже в декабре. В этом же месяце в Узбекистане впервые запустили бесконтактную оплату проезда картами HUMO на всех станциях метрополитена.

Теги:
Узбекистан, платежная система, Mastercard, Межбанковская платежная система HUMO



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