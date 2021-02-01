COVID-статистика: на треть снизилось число узбекистанцев, работающих за рубежом

Таковы результаты на 2020 год. Как отмечают в Минэкономразвития, оттоку рабочей силы поспособствовала пандемия.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Число граждан Узбекистана, работающих за рубежом, в 2020 году снизилось на треть по сравнению с 2019-м — до 1,678 миллиона.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и сокращения бедности страны.

"Согласно тенденциям трудовой миграции в Республике Узбекистан, по состоянию на 1 января 2021-го количество работающих за рубежом в стране составило 1,678 миллиона человек, что на 782,4 тысячи меньше, чем на начало прошлого года", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, из-за пандемии COVID-19 и принятых карантинных мер (в данном случае, речь идет о закрытии границ) 511,6 тысячи соотечественников вернулось домой, из них 337,9 тысячи были трудоустроены у себя на родине.

На начало 2021 года большинство граждан Узбекистана — 1,193 миллиона человек — работают в России.

Многие граждане республики уехали на заработки в Казахстан (209,3 тысячи), Южную Корею (62,3 тысячи), Турцию (43,2 тысячи) и ОАЭ (5,2 тысячи).

Большинство мигрантов работают в строительстве (49%), промышленности (11%), сфере торговли и услуг (10,4%), аграрном секторе (7,8%).

Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил о "серьезном дефиците" иностранной рабочей силы, с которым столкнулась Москва.

В связи с этим власти столицы открыли дополнительный набор рабочих из Узбекистана и Таджикистана на стройки.

В Агентстве по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений эту информацию подтвердили.

По данным ведомства, российские строительные компании проводят организованный набор желающих отправиться на заработки в Москву и Подмосковье. Таких желающих, как сообщается, уже набралось почти 4 тысячи.

С ними, по информации, до конца января, должны были уже заключить договоры.