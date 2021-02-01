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В вузах Узбекистана ввели летний семестр для сдачи "незакрытых" предметов

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210201/15914429/V-vuzakh-Uzbekistana-vveli-letniy-semestr-dlya-sdachi-nezakrytykh-predmetov.html

Согласно установленному порядку, обучающиеся в третьем летнем семестре должны будут внести дополнительную плату за обучение. 

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Высшие учебные заведения республики добавили в программу учебного года третий летний семестр. Его вводят для тех студентов, которые не успели сдать предметы и не получил оценки. Об этом сообщил начальник управления Министерства высшего и среднего специального образования Абдували Халиков  во время пресс-конференции в АИМК.

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Согласно установленному порядку, обучающиеся в третьем семестре должны будут внести дополнительную плату за обучение, добавил эксперт. 

"С начала 2020/21 года в высших учебных заведениях республики вводится кредитно-модульная система. В соответствии с ней, количество учебных недель сокращено с 38-40 до 36. Иными словами, продолжительность учебного года сокращена с 10 месяцев до 7,5-8 месяцев", — пояснил Абдували Халиков.
Студент за чтением книги
© CC0 / Unsplash / Dollar Gill
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По словам представителя Минвуза, в семестре студенты будут учиться на протяжении 15-ти недель. Отмечается, что для каждого из семестров выделено 18 недель, две из которых будут потрачены на изучение учащимися предметов, которые они не успели освоить, и еще одна — на выбор предметов и преподавателей.

Напомним: в связи со стабилизацией эпидемситуации в Узбекистане, очные занятия в вузах страны были возобновлены с 16 ноября прошлого года. Во избежание скопления учащихся, в каждом высшем учебном заведении был определен спецграфик занятий.

Теги:
студенты, вузы, Узбекистан



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