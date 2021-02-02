В Ташкенте закрылся автобусный маршрут №133

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Один из автобусных маршрутов в Ташкенте закрывается, информируют в АО "Тошшахартрансхизмат".
"С 1 февраля в Ташкенте закрыли автобусный маршрут №133 "Массив Сергели 4 - Массив Сергели 6А", - говорится в сообщении.
Пассажиры, пользующиеся данным маршрутом, теперь смогут добираться до места назначения автобусными маршрутами №8, 38, 40, 59 или 130.
Напомним, в столице на 10 улицах планируется внедрить отдельные полос для движения автобусов, линейных такси, машин скорой помощи и пожарных автомобилей.
В Ташкенте создадут отдельные полосы для автобусов, пожарных и скорых машин >>
Отдельные полосы помогут машинам экстренной медпомощи оперативно осуществлять свою работу.