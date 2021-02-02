09:40 02 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Автобус въезжает на траспортную развязку

В Ташкенте закрылся автобусный маршрут №133

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15915421/V-Tashkente-zakrylsya-avtobusnyy-marshrut-133.html

С 1 февраля в Ташкенте закрыли автобусный маршрут №133 "Массив Сергели 4 - Массив Сергели 6А". Как теперь добираться - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Один из автобусных маршрутов в Ташкенте закрывается, информируют в АО "Тошшахартрансхизмат".

"С 1 февраля в Ташкенте закрыли автобусный маршрут №133 "Массив Сергели 4 - Массив Сергели 6А", - говорится в сообщении.

Пассажиры, пользующиеся данным маршрутом, теперь смогут добираться до места назначения автобусными маршрутами №8, 38, 40, 59 или 130.

Напомним, в столице на 10 улицах планируется внедрить отдельные полос для движения автобусов, линейных такси, машин скорой помощи и пожарных автомобилей.

В Ташкенте создадут отдельные полосы для автобусов, пожарных и скорых машин >>

Отдельные полосы помогут машинам экстренной медпомощи оперативно осуществлять свою работу.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, автобусы, автобус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента
От желающих нет отбоя: строители из Самарканда прошли отбор на работу в РФ
От желающих нет отбоя: строители из Самарканда прошли отбор для работы в РФ
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться