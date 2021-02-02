Крупные коммерческие банки Узбекистана реализуют инвестпроекты на $1,5 млрд

Президент отметил, что эти проекты должны быть нацелены в первую очередь на создание новых рабочих мест и производство экспортоориентированной продукции.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев накануне ознакомился с ходом выполнения поручений, связанных с реализацией новых инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, 10 крупных коммерческих банков Узбекистана разработали 136 проектных предложений на сумму $1,5 миллиарда.

Таким образом, "Агробанк" планирует внедрить 43 проекта совместно с текстильными кластерами общей стоимостью $501 миллион. Они позволят значительно повысить уровень переработки хлопкового волокна и увеличить объем производства готовой продукции.

Национальным банком внешнеэкономической деятельности запланировано в этом году создание шести новых проектов в сфере производства поливинилхлорида и алюминиевых рам в Каракалпакстане, Навоийской и Наманганской областях, разработка в столице и Ташобласти транспортно-логистического центра по обслуживанию грузовых поездов и грузовиков. На их реализацию предполагается затратить $225 миллионов.

"Узпромстройбанк" намерен воплотить проект стоимостью $110 миллионов в свободной экономической зоне "Ургут", предусматривающий создание мощностей по выпуску 600 тысяч тонн стальной продукции в год.

"Ипотека банк" инвестирует в проект по организации современного центра логистики площадью 27,5 гектара в Куйичирчикском районе. Предприятие сможет принимать 120 тысяч контейнеров в год, обслуживать одновременно 120 грузовых машин и 25 вагонов.

Кроме того, в старогородской части столицы будет внедрен проект Национального торгового городка с привлечением кредита банка "Асака".

Президент отметил, что эти проекты должны быть нацелены в первую очередь на создание новых рабочих мест и производство экспортоориентированной продукции.