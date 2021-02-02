13:34 02 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск

Крупные коммерческие банки Узбекистана реализуют инвестпроекты на $1,5 млрд

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/12/15808183.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15916600/Krupnye-kommercheskie-banki-Uzbekistana-realizuyut-investproekty-na-15-mlrd.html

Президент отметил, что эти проекты должны быть нацелены в первую очередь на создание новых рабочих мест и производство экспортоориентированной продукции.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев накануне ознакомился с ходом выполнения поручений, связанных с реализацией новых инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, 10 крупных коммерческих банков Узбекистана разработали 136 проектных предложений на сумму $1,5 миллиарда.

Узбекистан намерен реализовать проекты на $1 млрд через южнокорейский EDCF >>

Таким образом, "Агробанк" планирует внедрить 43 проекта совместно с текстильными кластерами общей стоимостью $501 миллион. Они позволят значительно повысить уровень переработки хлопкового волокна и увеличить объем производства готовой продукции.

Национальным банком внешнеэкономической деятельности запланировано в этом году создание шести новых проектов в сфере производства поливинилхлорида и алюминиевых рам в Каракалпакстане, Навоийской и Наманганской областях, разработка в столице и Ташобласти транспортно-логистического центра по обслуживанию грузовых поездов и грузовиков. На их реализацию предполагается затратить $225 миллионов.

"Узпромстройбанк" намерен воплотить проект стоимостью $110 миллионов в свободной экономической зоне "Ургут", предусматривающий создание мощностей по выпуску 600 тысяч тонн стальной продукции в год.

Рабочие во время строительства
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Инвестиционные проекты в Самарканде: дороги, цемент и водохранилище

"Ипотека банк" инвестирует в проект по организации современного центра логистики площадью 27,5 гектара в Куйичирчикском районе. Предприятие сможет принимать 120 тысяч контейнеров в год, обслуживать одновременно 120 грузовых машин и 25 вагонов.

Кроме того, в старогородской части столицы будет внедрен проект Национального торгового городка с привлечением кредита банка "Асака".

Президент отметил, что эти проекты должны быть нацелены в первую очередь на создание новых рабочих мест и производство экспортоориентированной продукции.

Теги:
Узбекистан, инвестпроекты, Инвестиции, банки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента
Дневная и ночная дозаправка в воздухе самолетов Ту-160 и Ил-78
Ночь и ветер: как заправляется Ту-160 в воздухе - видео
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться