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Паспорт гражданина Узбекистана

Расширен список претендующих на получение постоянной прописки в РУз — указ

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15917065/Rasshiren-spisok-pretenduyuschikh-na-poluchenie-postoyannoy-propiski-v-RUz--ukaz.html

Лидер Узбекистана подписал указ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз".

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Глава Государства Шавкат Мирзиёев подписал указ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз", передает Norma.

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Согласно документу, расширен список категорий лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших из других государств и имеющих право на постоянную прописку в Каракалпакстане и областях (кроме Ташобласти).

Кто может получить на постоянную прописку в РУз:

  • проживающие за рубежом соотечественники и члены их семей (муж, жена и несовершеннолетние дети);
  • иностранцы или лица без гражданства, которые внесли свои инвестиции в размере от $3 млн в создание предприятий по производству товаров и оказанию услуг на территории Узбекистана. Это могут быть учредители и члены их семей (мужья, жены и несовершеннолетние дети);
  • иностранные граждане и лица без гражданства с присвоенным статус "Почетный гражданин", а также члены их семей (муж, жена и несовершеннолетние дети).

Напомним: в октябре прошлого года для узбекистанцев стала доступна онлайн-услуга получения постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области. Она появилась в разделе "Гражданство" на ЕПИГУ. Сервис полностью автоматизирован, в связи с чем срок оказания услуги не должен превышать 1 рабочий день. Ее стоимость составила 2% от БРВ.

Теги:
иностранные граждане, лица без гражданства, Узбекистанцы, прописка, Узбекистан



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