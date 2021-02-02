16:57 02 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск

В Ташкенте выставлен на продажу бывший ночной клуб "Утопия"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15918089/V-Tashkente-vystavlen-na-prodazhu-byvshiy-nochnoy-klub-Utopiya.html

На торги выставлен только второй этаж здания, а стартовая цена составила 2,4 миллиарда сумов. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Бывший ночной клуб "Утопия" в Ташкенте выставлен на аукцион, сообщается на официальном сайте.

"На торги выставлен только второй этаж здания, а стартовая цена составила 2,4 миллиарда сумов", - говорится в публикации.

Здание было построено в 2003 году и расположено в Сергелийском районе.

Торги будут длиться до 16 февраля.

Теги:
ночной клуб, клуб, онлайн-аукцион, аукцион, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента
Дневная и ночная дозаправка в воздухе самолетов Ту-160 и Ил-78
Ночь и ветер: как заправляется Ту-160 в воздухе - видео
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться