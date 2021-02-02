В Ташкенте выставлен на продажу бывший ночной клуб "Утопия"

На торги выставлен только второй этаж здания, а стартовая цена составила 2,4 миллиарда сумов. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Бывший ночной клуб "Утопия" в Ташкенте выставлен на аукцион, сообщается на официальном сайте.

"На торги выставлен только второй этаж здания, а стартовая цена составила 2,4 миллиарда сумов", - говорится в публикации.

Здание было построено в 2003 году и расположено в Сергелийском районе.

Торги будут длиться до 16 февраля.