В Ташкенте выставлен на продажу бывший ночной клуб "Утопия"

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На торги выставлен только второй этаж здания, а стартовая цена составила 2,4 миллиарда сумов. Читайте подробности.
ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Бывший ночной клуб "Утопия" в Ташкенте выставлен на аукцион, сообщается на официальном сайте.
"На торги выставлен только второй этаж здания, а стартовая цена составила 2,4 миллиарда сумов", - говорится в публикации.
Здание было построено в 2003 году и расположено в Сергелийском районе.
Торги будут длиться до 16 февраля.