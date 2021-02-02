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В Ташкенте задержаны сутенерши за попытку отправить девушку в Турцию

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15920579/V-Tashkente-zaderzhany-sutenershi-za-popytku-otpravit-devushku-v-Turtsiyu.html

Возбуждено уголовное дело по статье УК РУз "Торговля людьми". В настоящее время ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В столичном аэропорту задержаны две женщины при намерении отправить девушку в Турцию для занятия проституцией, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана. 

По информации госструктуры, сутенерши предложили гражданке М. свою помощь в оформлении необходимых документов для выезда в Стамбул, чтобы заниматься там проституцией. Они заверили девушку, что она сможет заработать неплохие деньги.

В Турции ее должна была встретить сообщница женщин, но в их планы вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Женщины в метро
© CC0 / pixabay
В Самарканде женщина принуждала девушек заниматься проституцией

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Самарканда возбуждено уголовное дело по статье УК РУз "Торговля людьми".

Во время предварительного расследования установлено, что ранее одна из женщин была приговорена к восьми годам лишения свободы за совершение подобного преступления, но вскоре ее помиловали. Сейчас ведется следствие.

Напомним: в январе 2019-го в Узбекистане ужесточили наказание за занятие проституцией. Отныне оказание подобной услуги влечет наложение штрафа в размере от трех до семи минимальных размеров заработной платы (МРЗП).

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, проституция, торговля людьми



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