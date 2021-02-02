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Жасур Умиров

Известный певец приговорен к 5 годам заключения за изнасилование

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https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15921293/Izvestnyy-pevets-prigovoren-k-5-godam-zaklyucheniya-za-iznasilovanie.html

Его сообщники также понесут наказание по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство". Они получили сроки в 1 год 6 месяцев.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Каттакурганском городском суде озвучили приговор певцу Жасуру Умирову и двум соучастникам преступления, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Артист признан виновным в изнасиловании 16-летней девушки и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

Его сообщники также понесут наказание по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство". Они получили сроки в 1 год 6 месяцев.

В начале сентября певца стали подозревать в изнасиловании первокурсницы лицея в Самаркандской области, с которой он через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

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В сентябре певец сам прокомментировал свое отношение к этому делу: "Моя вина в том, что я оказался за одним столом с такими испорченными людьми. Только теперь я осознал катастрофу клеветы, — заявил певец в своем Instagram.

Теги:
певец, Узбекистан, Тюрьма, Приговор, Изнасилование, преступление



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