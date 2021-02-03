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Конфорки газовой плиты. Архивное фото

Один из районов Ташкента полностью отключат от газа

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15922586/Odin-iz-rayonov-Tashkenta-polnostyu-otklyuchat-ot-gaza.html

Отключение произойдет в Яшнабадском районе из-за ремонтных работ по устранению утечки. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте в одном из районов до вечера отключат газ, сообщают в хокимияте.

Известно, что отключение произойдет в Яшнабадском районе из-за ремонтных работ по устранению утечки.

"Третьего февраля с 10.00 до 18.00 отдел газоснабжения будет проводить ремонтные работы в связи с выявлением утечки газа в "компенсаторе" подземной газовой скважины, которая находится на улице Султонали Машхадий", – говорится в информации.

Всего отключат семь многоквартирных домов на улице Махтумкули, пятнадцать многоквартирных домов на улице Султонали Машхадий, два многоквартирных дома в первом переулке С. Машхадий, а также все частные дома на вышеуказанных улицах.

Сразу после завершения всех необходимых работ подача природного газа будет восстановлена.

Теги:
Газ, газ, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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