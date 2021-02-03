Один из районов Ташкента полностью отключат от газа

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте в одном из районов до вечера отключат газ, сообщают в хокимияте.
Известно, что отключение произойдет в Яшнабадском районе из-за ремонтных работ по устранению утечки.
"Третьего февраля с 10.00 до 18.00 отдел газоснабжения будет проводить ремонтные работы в связи с выявлением утечки газа в "компенсаторе" подземной газовой скважины, которая находится на улице Султонали Машхадий", – говорится в информации.
Всего отключат семь многоквартирных домов на улице Махтумкули, пятнадцать многоквартирных домов на улице Султонали Машхадий, два многоквартирных дома в первом переулке С. Машхадий, а также все частные дома на вышеуказанных улицах.
Сразу после завершения всех необходимых работ подача природного газа будет восстановлена.