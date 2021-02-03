16:10 03 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Дорожные знаки на строительстве трассы

В Ташкенте перекроют дорогу из-за военного парада

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
Получить короткую ссылку
138 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/14/15218399.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15925125/V-Tashkente-perekroyut-dorogu-iz-za-voennogo-parada.html

Сегодня состоится военно-патриотический парад на улице от общеобразовательной школы №144 района до кафе "Фрегат".

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте перекроют часть дороги в одном из районов, сообщают в хокимияте.

Это произойдет сегодня, 3 февраля, в Яккасарайском районе из-за проекта "100 дней с молодежью!".

"Сегодня состоится военно-патриотический парад на улице от общеобразовательной школы №144 района до кафе "Фрегат", - говорится в информации.

В Ташкенте перекроют дорогу из-за военного парада
Хокимият Ташкента
В Ташкенте перекроют дорогу из-за военного парада

Данный участок дороги будет закрыт для движения с 16.00 до 18.00. 

Теги:
перекрытие движения, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Не до коронавируса: в Австралии снова бушуют страшные пожары - фото
Starship Илона Маска взорвался после испытательного запуска — видео инцидента
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться