Сегодня состоится военно-патриотический парад на улице от общеобразовательной школы №144 района до кафе "Фрегат".

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте перекроют часть дороги в одном из районов, сообщают в хокимияте.

Это произойдет сегодня, 3 февраля, в Яккасарайском районе из-за проекта "100 дней с молодежью!".

"Сегодня состоится военно-патриотический парад на улице от общеобразовательной школы №144 района до кафе "Фрегат", - говорится в информации.

Хокимият Ташкента В Ташкенте перекроют дорогу из-за военного парада

Данный участок дороги будет закрыт для движения с 16.00 до 18.00.