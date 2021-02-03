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Сегодня состоится военно-патриотический парад на улице от общеобразовательной школы №144 района до кафе "Фрегат".
ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте перекроют часть дороги в одном из районов, сообщают в хокимияте.
Это произойдет сегодня, 3 февраля, в Яккасарайском районе из-за проекта "100 дней с молодежью!".
"Сегодня состоится военно-патриотический парад на улице от общеобразовательной школы №144 района до кафе "Фрегат", - говорится в информации.
Хокимият Ташкента
В Ташкенте перекроют дорогу из-за военного парада
Данный участок дороги будет закрыт для движения с 16.00 до 18.00.