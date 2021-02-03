Бриллиантовая рука: в Ташкенте задержали мужчину с драгоценностями в протезе

По предварительным подсчетам, стоимость всех украшений составила 23,6 млн сумов. По данному факту проводятся таможенные и следственные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента была пресечена очередная попытка незаконного ввоза ювелирных изделий, сообщают в ГТК Узбекистана.

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Сотрудников таможни привлекло внимание нехарактерное поведение пассажира, прилетевшего рейсом Стамбул-Ташкент. Во время прохождения через зеленый коридор он сильно нервничал и вел себя достаточно странно.

В ходе проведенного досмотра с помощью бодисканера было выявлено, что мужчина пытался пронести в протезе руки ювелирные украшения общим весом 75 граммов. По предварительным подсчетам, стоимость всех драгоценностей составила 23,6 млн сумов.

ГТК Узбекистана Драгоценности, обнаруженные в протезе руки пассажира

В настоящее время по данному факту проводятся таможенные и следственные мероприятия.