16:10 03 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Сканер в зоне таможенного контроля международного

Бриллиантовая рука: в Ташкенте задержали мужчину с драгоценностями в протезе

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15926769/Brilliantovaya-ruka-v-Tashkente-zaderzhali-muzhchinu-s-dragotsennostyami-v-proteze.html

По предварительным подсчетам, стоимость всех украшений составила 23,6 млн сумов. По данному факту проводятся таможенные и следственные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента была пресечена очередная попытка незаконного ввоза ювелирных изделий, сообщают в ГТК Узбекистана.

"Золотой" утюг, соколы и обезьянки — что незаконно везут через таможню Узбекистана >>

Сотрудников таможни привлекло внимание нехарактерное поведение пассажира, прилетевшего рейсом Стамбул-Ташкент. Во время прохождения через зеленый коридор он сильно нервничал и вел себя достаточно странно.

В ходе проведенного досмотра с помощью бодисканера было выявлено, что мужчина пытался пронести в протезе руки ювелирные украшения общим весом 75 граммов. По предварительным подсчетам, стоимость всех драгоценностей составила 23,6 млн сумов.

ГТК Узбекистана
Драгоценности, обнаруженные в протезе руки пассажира

В настоящее время по данному факту проводятся таможенные и следственные мероприятия.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Не до коронавируса: в Австралии снова бушуют страшные пожары - фото
Starship Илона Маска взорвался после испытательного запуска — видео инцидента
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться