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Россия "открыла" небо еще для двух стран — полеты возобновятся с 15 февраля

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15926909/Rossiya-vozobnovit-aviasoobschenie-s-Azerbaydzhanom-i-Armeniey.html

Полеты в Армению и Азербайджан были приостановлены из-за пандемии COVID. Также с 8 февраля заработает пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении полетов из России в Азербайджан и Армению.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю)", — говорится в сообщении Кабмина.

Кроме того, с 8 февраля: 

  • заработает пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Речь идет о поездах, следующих из Минска в Москву и обратно, а также курсирующих по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой в Минске;
  • увеличится до 5 раз в неделю количество регулярных авиарейсов Москва – Минск;
  • раз в неделю будут летать самолеты из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск;
  • увеличится до 3 раз в неделю количество рейсов по маршруту Москва – Бишкек (Кыргызстан).

Ранее РФ возобновила полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.

Также, на данный момент, для россиян открыты следующие направления: Турция, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Южная Корея, Япония, Куба, Эфиопия, а также Сейшелы. 

Теги:
Авиасообщение, Армения, Азербайджан, Россия



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