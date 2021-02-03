Россия "открыла" небо еще для двух стран — полеты возобновятся с 15 февраля

Полеты в Армению и Азербайджан были приостановлены из-за пандемии COVID. Также с 8 февраля заработает пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении полетов из России в Азербайджан и Армению.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю)", — говорится в сообщении Кабмина.

Кроме того, с 8 февраля:

заработает пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Речь идет о поездах, следующих из Минска в Москву и обратно, а также курсирующих по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой в Минске;

увеличится до 5 раз в неделю количество регулярных авиарейсов Москва – Минск;

раз в неделю будут летать самолеты из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск;

увеличится до 3 раз в неделю количество рейсов по маршруту Москва – Бишкек (Кыргызстан).

Ранее РФ возобновила полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.

Также, на данный момент, для россиян открыты следующие направления: Турция, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Южная Корея, Япония, Куба, Эфиопия, а также Сейшелы.