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Достижения ФАО в Узбекистане отметили госнаградой

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15927761/Dostizheniya-FAO-v-Uzbekistane-otmetili-gosnagradoy.html

Заместитель министра иностранных дел Шерзод Асадов поблагодарил генерального директора ФАО за активное участие организации в разработке Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на период до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюя удостоен государственной награды Узбекистана за достижения в области сельского хозяйства.

Так отметили вклад Организации в развитие агропродовольственного сектора Узбекистана, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана, откуда велась онлайн-трансляция церемонии награждения.

Для справки: данная госнаграда учреждена президентом Узбекистана в 2017 году по случаю установления Дня работников сельского хозяйства республики. 

Заместитель министра иностранных дел Шерзод Асадов поблагодарил генерального директора ФАО за активное участие организации в разработке Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на период до 2030 года.

Во время награждения Цюй Дунъюй отметил необходимость усиленной работы для того, чтобы все члены Организации, в том числе Узбекистан, получали помощь и поддержку в достаточном объеме, подчеркнув важную роль Узбекистана в регионе и в мире.

© Sputnik / Алексей Куденко
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Сотрудничество между ФАО и Узбекистаном развивается по ряду направлений. К примеру, чуть менее месяца назад специалисты ФАО построили и передали 14 теплиц жителям Кашкадарьинской области. Помощь была оказана в рамках проекта ФАО/ГЭФ CACILM-2 и стала частью более глобального содействия республике в борьбе с глобальным кризисом, вызванном пандемией коронавируса. 

На данный момент портфель ФАО в Узбекистане насчитывает более 20 национальных, региональных и глобальных проектов.

Теги:
награждение, МИД Узбекистана, Узбекистан, ФАО



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