В Ташкенте приступили к установке зарядных станций для электромобилей

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В столице введены в эксплуатацию две модульные станции для зарядки электромобилей, сообщают в пресс-службе Министерства энергетики.
Узбекистан готов к электромобилям: что появится в республике >>
Старт работ был осуществлен в соответствии с постановлением правительства "О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов".
К сегодняшнему дню станции доступны по следующим локациям:
- Чиланзарский район, улица Байналмилал, 104А;
- Мирзо-Улугбекского район, улица Чинабад, 15.
В Минэнерго отмечают, что зарядные устройства были построены согласно градостроительным нормам.
Напомним: Узбекистан в 2020-м импортировал из-за рубежа 131 электроавтомобиль. Среди них 2 — из Китая, 13 — из Республики Корея, 7 — из Грузии, 7 — из США, 5 — из Германии, а также 7 — из других стран мира".