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Зарядка электромобиля

В Ташкенте приступили к установке зарядных станций для электромобилей

AFP / JENS SCHLUTER
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15928555/V-Tashkente-pristupili-k-ustanovke-zaryadnykh-stantsiy-dlya-elektromobiley.html

К сегодняшнему дню модульные конструкции уже появились в двух районах столицы - Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В столице введены в эксплуатацию две модульные станции для зарядки электромобилей, сообщают в пресс-службе Министерства энергетики.

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Старт работ был осуществлен в соответствии с постановлением правительства "О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов".

К сегодняшнему дню станции доступны по следующим локациям:

  • Чиланзарский район, улица Байналмилал, 104А;
  • Мирзо-Улугбекского район, улица Чинабад, 15.

В Минэнерго отмечают, что зарядные устройства были построены согласно градостроительным нормам.

Напомним: Узбекистан в 2020-м импортировал из-за рубежа 131 электроавтомобиль. Среди них 2 — из Китая, 13 — из Республики Корея, 7 — из Грузии, 7 — из США, 5 — из Германии, а также 7 — из других стран мира".




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