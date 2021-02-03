В Ташкенте приступили к установке зарядных станций для электромобилей

К сегодняшнему дню модульные конструкции уже появились в двух районах столицы - Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В столице введены в эксплуатацию две модульные станции для зарядки электромобилей, сообщают в пресс-службе Министерства энергетики.

Старт работ был осуществлен в соответствии с постановлением правительства "О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов".

К сегодняшнему дню станции доступны по следующим локациям:

Чиланзарский район, улица Байналмилал, 104А;

Мирзо-Улугбекского район, улица Чинабад, 15.

В Минэнерго отмечают, что зарядные устройства были построены согласно градостроительным нормам.

Напомним: Узбекистан в 2020-м импортировал из-за рубежа 131 электроавтомобиль. Среди них 2 — из Китая, 13 — из Республики Корея, 7 — из Грузии, 7 — из США, 5 — из Германии, а также 7 — из других стран мира".