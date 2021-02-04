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Паспорт гражданина Узбекистана

Еще около 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана с 1 мая

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210204/15933792/Esche-okolo-20-tysyach-chelovek-smogut-stat-grazhdanami-Uzbekistana-s-1-maya.html

Узбекский лидер подписал указ о госпрограмме по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Еще порядка 20 тысяч человек смогут получить паспорта Узбекистана с 1 мая 2021 года, соответствующий указ подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовало информагентство УзА. Речь идет о людях без гражданства, которые постоянно проживали в РУз последние 15 лет.

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
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В соответствии с указом, стать обладателями узбекского паспорта смогут лица, не принявшие гражданство другого государства, прибывшие в РУз до 1 января 2005 года и постоянно проживающие в ней, а также постоянно проживающие в республике в течение 15 лет при изъявлении ими желания.

Напомним, в 2019 году был установлен порядок прямого предоставления гражданства Узбекистана тем, кто прибыл в республику до 1995-го. Это дало возможность более 50 тысячам человек получить паспорт РУз.

По данным швейцарской компании Henley&Partners, Узбекистан занимает 86 строку рейтинга привлекательности паспортов. Граждане республики могут въехать в 57 стран без предварительного оформления визы. 

Теги:
президент Узбекистана, Узбекистанцы, Указ, гражданство, Узбекистан



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