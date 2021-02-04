18:44 04 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Самолет авиакомпании Fly Egypt

Разрешение на регулярные рейсы: Fly Egypt будет летать в Узбекистан

Пресс-служба Минтранса Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/04/15934603.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210204/15934554/Razreshenie-na-regulyarnye-reysy-Fly-Egypt-budet-letat-v-Uzbekistan.html

Воздушное сообщение свяжет Каир и Ташкент, а также Шарм-эль-Шейх и Ташкент. В авиакомпании уточнили, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-700/800.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Авиакомпания из Египта Fly Egypt накануне получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан, сообщили в пресс-службе Минтранса. 

Решение подкреплено соглашением о воздушном сообщении, которое заключено между профильными министерствами и ведомствами двух стран.

Воздушное сообщение свяжет Каир и Ташкент, а также Шарм-эль-Шейх и Ташкент. В авиакомпании уточнили, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-700/800.

Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение полетов по маршруту Актау-Ургенч-Актау.
VK / scat.airlines
Авиакомпания из Казахстана получила разрешение на регулярные полеты в Ургенч

Напомним, в конце прошлого года Росавиация предоставила допуск трем авиакомпаниям на полеты в города Узбекистана при условии наличия у компаний необходимых лицензий. Это авиакомпании "Северный ветер", "ИрАэро" и "Ред Вингс".

При этом, ведомство подчеркивает, что допуск – это возможность возобновить полеты тогда, когда будут получены все разрешения, в том числе и от узбекской стороны.

Теги:
рейсы, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан, Египет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Собаки вместо ПЦР-теста: как животных научили определять COVID по запаху - фото
Лукашенко о Мирзиёеве: это человек, которого будет боготворить Узбекистан
Лукашенко о Мирзиёеве: это человек, которого будет боготворить Узбекистан
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться