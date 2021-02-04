Разрешение на регулярные рейсы: Fly Egypt будет летать в Узбекистан

Воздушное сообщение свяжет Каир и Ташкент, а также Шарм-эль-Шейх и Ташкент. В авиакомпании уточнили, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-700/800.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Авиакомпания из Египта Fly Egypt накануне получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Решение подкреплено соглашением о воздушном сообщении, которое заключено между профильными министерствами и ведомствами двух стран.

Воздушное сообщение свяжет Каир и Ташкент, а также Шарм-эль-Шейх и Ташкент. В авиакомпании уточнили, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-700/800.

Напомним, в конце прошлого года Росавиация предоставила допуск трем авиакомпаниям на полеты в города Узбекистана при условии наличия у компаний необходимых лицензий. Это авиакомпании "Северный ветер", "ИрАэро" и "Ред Вингс".

При этом, ведомство подчеркивает, что допуск – это возможность возобновить полеты тогда, когда будут получены все разрешения, в том числе и от узбекской стороны.