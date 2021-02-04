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Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе

Условия для ремесленников в Риштанском районе будут улучшены - президент

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Президент поручил предоставить гончарам оборотные средства и льготы, оказать содействие в открытии магазинов в других регионах, организовать выставочные и торговые стенды в посольствах Узбекистана за рубежом.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент посетил мастерскую народного мастера Узбекистана Алишера Назирова, сообщили в администрации Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе

Осмотрев выставленные гончарные изделия глава государства отметил, что в них - не только тяжелый труд и душа, но и история народа.

Производство Риштанской керамики
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Риштане начали строить центр гончарного производства

Мирзиёев посетил также дома известных гончаров Музаффара Саидова и Шарофиддина Юсупова, тепло побеседовал с ними, а ответственным лицам поручил предоставить мастерам оборотные средства и льготы, оказать им содействие в открытии магазинов в других регионах, организовать выставочные и торговые стенды в посольствах Узбекистана за рубежом.

Затем президент направился в Международный центр керамики, где расположен мавзолей Ходжи Рушнои. 

Обсудили меры по обеспечению работой молодежи и женщин области, сокращение бедности в разрезе махаллей.

Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе

Шавкат Мирзиёев пообщался с жительницами Учкуприкского района, открывшими швейные мастерские в своих домах и обеспечившими работой соседок по махалле.

Глава республики поручил построить для швей современный комплекс в удобном с точки зрения логистики месте.




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