Условия для ремесленников в Риштанском районе будут улучшены - президент

Президент поручил предоставить гончарам оборотные средства и льготы, оказать содействие в открытии магазинов в других регионах, организовать выставочные и торговые стенды в посольствах Узбекистана за рубежом.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент посетил мастерскую народного мастера Узбекистана Алишера Назирова, сообщили в администрации Шавката Мирзиёева.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе

Осмотрев выставленные гончарные изделия глава государства отметил, что в них - не только тяжелый труд и душа, но и история народа.

Мирзиёев посетил также дома известных гончаров Музаффара Саидова и Шарофиддина Юсупова, тепло побеседовал с ними, а ответственным лицам поручил предоставить мастерам оборотные средства и льготы, оказать им содействие в открытии магазинов в других регионах, организовать выставочные и торговые стенды в посольствах Узбекистана за рубежом.

Затем президент направился в Международный центр керамики, где расположен мавзолей Ходжи Рушнои.

Обсудили меры по обеспечению работой молодежи и женщин области, сокращение бедности в разрезе махаллей.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе

Шавкат Мирзиёев пообщался с жительницами Учкуприкского района, открывшими швейные мастерские в своих домах и обеспечившими работой соседок по махалле.

Глава республики поручил построить для швей современный комплекс в удобном с точки зрения логистики месте.