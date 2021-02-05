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Узбекистанцев призвали не участвовать в протестах в России

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15936903/Uzbekistantsev-prizvali-ne-uchastvovat-v-protestakh-v-Rossii.html

Мигрантам необходимо соблюдать законы РФ и не находиться в местах массового скопления людей. Что еще посоветовали в Агентстве внешней трудовой миграции - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Узбекских мигрантов призвали не принимать участие в акциях протеста в России, пишет Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений.

"В последние дни в различных регионах Российской Федерации прошли массовые протесты, официально не разрешенные властями. Участие иностранных граждан в подобных неразрешенных мероприятиях, согласно законодательству РФ, может послужить причиной привлечения к уголовной ответственности или принудительной высылки из страны", — говорится в сообщении.

В Агентстве также добавили, что необходимо соблюдать законы РФ и не находиться в местах массового скопления людей.

Напомним, в российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Теги:
протесты, протест, Митинг, Мигранты, мигрант, Россия, Россия



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