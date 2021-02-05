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В Кибрае предприятие по выпуску марли подписало контракт с РФ на $10 млн

Хокимият Ташкентской области
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15938015/V-Kibrae-predpriyatie-po-vypusku-marli-podpisalo-kontrakt-s-RF-na-10-mln.html

В прошлом году компания производила продукцию только для внутреннего рынка и смогла заработать 1 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. На фабрике по производству хлопковой марли, расположенной в Кибрае в махалле "Истиклол", подписан контракт с Россией на сумму $10 млн. Об этом сообщили в хокимияте Ташкентской области.

"Шафоат Файз" было запущено за счет кредитных средств Давр-Банка в размере $144 тысяч и 300 млн сумов. Производственная мощность завода позволяет изготавливать до 36 тонн продукции в месяц на сумму $112 тысяч.

Глава организации Бехзод Эркинов намерен расширить предприятие, удвоить количество сотрудников и начать экспорт медицинских бинтов (эластичный бинт и марля) в Украину.

Хокимият Ташкентской области
Предприятие "Шафоат Файз"

Отмечается, что в прошлом году компания производила марлю только для внутреннего рынка и смогла заработать 1 млрд сумов.

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Напомним: в ходе российско-узбекского бизнес-форума, прошедшего в Москве в марте прошлого года, соотечественники презентовали электротехническую продукцию собственного производства в рамках выставки Made in Uzbekistan. По итогам переговоров были подписаны соглашения и контракты для поставки узбекской продукции на российский рынок в размере около $2 млн.




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