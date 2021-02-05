Сенат Олий Мажлиса утвердил Ферузу Эшматову новым омбудсменом

До этого Феруза Фарходовна была председателем Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу принял постановление об избрании Ферузы Эшматовой уполномоченным по правам человека, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Ранее, в середине января, Эшматову избрали на должность омбудсмена депутаты Законодательной палаты.

До этого Феруза Фарходовна была председателем Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства.

На данном посту Эшматову сменила Малика Кодирхонова, которая была членом Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ.