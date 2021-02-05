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UzAuto Motors

В UzAuto Motors призвали не доверять посредникам в оформлении автокредита

UzAuto Motors
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15944407/V-UzAuto-Motors-prizvali-ne-doveryat-posrednikam-v-oformlenii-avtokredita.html

Заем на машину можно оформить только при личном обращении заявителя в рамках совместной программы банка и автопроизводителя.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В пресс-службе UzAuto Motors призвали граждан к бдительности, предупредив об участившихся случаях мошенничества при оформлении кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства.

Нужно отметить, что при автокредитовании банки не сотрудничают с посредническими организациями. Заем на машину можно оформить только при личном обращении заявителя в рамках совместной программы банка и автопроизводителя. Оформление таких кредитов, как правило, максимально упрощено и не занимает много времени.

Автопроизводитель предостерегает желающих приобрести авто в кредит от мошенников: все обещания "решить вопрос" даже при недостаточном уровне дохода заемщика - это обман.

Банки запрашивают информацию о доходах заемщиков напрямую из базы данных Государственного налогового комитета.

Напомним, в марте прошлого года компания UzAuto Motors обнародовала новые цены на автомобили. На некоторые модели машин стоимость возросла. В среднем, цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.

Теги:
автокредит, автомобили, мошенничество, UzAuto Motors



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