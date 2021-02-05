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Девушка идет под сильным дождем

На выходных в Узбекистане будет дождливо и прохладно

pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15944936/Na-vykhodnykh-v-Uzbekistane-budet-dozhdlivo-i-prokhladno.html

Уже с завтрашнего дня на территорию республики через Каспийское море осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Узбекистане на этих выходных ожидается ухудшение погоды - ветер и похолодание, сообщает Узгидромет.

"Уже с завтрашнего дня на территорию республики через Каспийское море осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа", – говорится в информации.

Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Вероятны дожди с переходом в снег.

Температура воздуха будет ночью в пределах 3-8 градусов тепла, днем – от 10 до 15 градусов тепла.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, погода



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