На выходных в Узбекистане будет дождливо и прохладно

Уже с завтрашнего дня на территорию республики через Каспийское море осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Узбекистане на этих выходных ожидается ухудшение погоды - ветер и похолодание, сообщает Узгидромет.

"Уже с завтрашнего дня на территорию республики через Каспийское море осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа", – говорится в информации.

Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-28 м/с. Вероятны дожди с переходом в снег.

Температура воздуха будет ночью в пределах 3-8 градусов тепла, днем – от 10 до 15 градусов тепла.