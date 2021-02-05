В столичном парке около "Голубых куполов" провели инвентаризацию деревьев

Отмечается, что все растения, расположенные на территории объекта, были тщательно осмотрены специалистами и зарегистрированы.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Управление по экологии и охране окружающей среды вместе с прокуратурой столицы создали рабочую группу, в обязанности которой входит изучение строительства комплекса "Истиклол" на месте парка возле "Голубых куполов". Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Управление по экологии и охране окружающей среды Ташкента Инвентаризация деревьев в парке около "Голубых куполов"

В экологической организации уточнили, что сотрудникам дали строгое указание следовать предписанию по недопущению незаконной вырубки деревьев.

Отмечается, что все растения, расположенные на территории парка, были тщательно осмотрены специалистами и зарегистрированы.

Напомним: в Узбекистане срок действия моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлили до 31 декабря 2021-го. Данная мера предпринята в соответствии с указом президента о Государственной программе 2021 года. При этом незаконно вырубив деревья и кустарники, правонарушитель обязан посадить 100 саженцев с условием ухода за ними в течение трех лет.