Как вычислить, кто ворует у вас Интернет — 2 действенных способа

Эксперты утверждают, что все же самый надежный и простой способ проверить и защитить свою сеть — это установить сложный пароль.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Интернет — неотъемлемая часть XXI века, а в эпоху пандемии вовсе — незаменимая.

Когда связь начинает барахлить или скорость передачи данных снижается, это вызывает жуткий дискомфорт и беспокойство.

Иногда причиной этому становятся перебои в работе самой сети, а иногда может указывать на то, что кто-то к вам подключился и буквально ворует ваш сигнал.

Как же понять, что вашей сетью пользуетесь не только вы? На этот вопрос ответил партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Прежде всего, проверить это можно в специальной программе, которая скачивается и запускается в веб-браузере.

В данной программе можно увидеть всех пользователей, которые подключены к вашей точке.

"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в Интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", — поделился специалист.

Однако есть и другой способ: нужно понаблюдать за световыми индикаторами на самом роутере.

При этом прежде следует выключить все ваши устройства, которые подключены к Wi-Fi. В идеале, после всех этих действий одна или несколько лампочек на роутере должны перестать мигать.

"Но нужно понимать, что это не самый надежный способ, так как дома может быть и иное оборудование, подключённое к Интернету, вроде телевизора или даже умного холодильника", — продолжил специалист.

По его словам, если световые индикаторы продолжат гореть и общая скорость сети по-прежнему падает, то это верный признак, что что-то здесь не чисто.

Впрочем, Мясоедов призвал воспользоваться самым простым способом для защиты своей Wi-Fi-точки: просто придумать надежный пароль.