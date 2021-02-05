Как вычислить, кто ворует у вас Интернет — 2 действенных способа

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Интернет — неотъемлемая часть XXI века, а в эпоху пандемии вовсе — незаменимая.
Когда связь начинает барахлить или скорость передачи данных снижается, это вызывает жуткий дискомфорт и беспокойство.
Иногда причиной этому становятся перебои в работе самой сети, а иногда может указывать на то, что кто-то к вам подключился и буквально ворует ваш сигнал.
Как же понять, что вашей сетью пользуетесь не только вы? На этот вопрос ответил партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Прежде всего, проверить это можно в специальной программе, которая скачивается и запускается в веб-браузере.
В данной программе можно увидеть всех пользователей, которые подключены к вашей точке.
"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в Интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", — поделился специалист.
Однако есть и другой способ: нужно понаблюдать за световыми индикаторами на самом роутере.
При этом прежде следует выключить все ваши устройства, которые подключены к Wi-Fi. В идеале, после всех этих действий одна или несколько лампочек на роутере должны перестать мигать.
"Но нужно понимать, что это не самый надежный способ, так как дома может быть и иное оборудование, подключённое к Интернету, вроде телевизора или даже умного холодильника", — продолжил специалист.
По его словам, если световые индикаторы продолжат гореть и общая скорость сети по-прежнему падает, то это верный признак, что что-то здесь не чисто.
Впрочем, Мясоедов призвал воспользоваться самым простым способом для защиты своей Wi-Fi-точки: просто придумать надежный пароль.