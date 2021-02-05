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Россиянам запретили ругаться в соцсетях — после этого количество мата выросло

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15946697/Rossiyanam-zapretili-rugatsya-v-sotssetyakh--posle-etogo-kolichestvo-mata-vyroslo.html

Отмечается, что в первые несколько дней февраля количество нецензурных постов увеличилось на 219,5 тысячи по сравнению с 2020 годом.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Первое февраля в России стал знаменательной датой — именно в этот день вступил закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в соцсетях.

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© sputnik Табылды Кадырбеков
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Новые правила касаются тех интернет-сообществ и групп, которые посещает свыше 500 тысяч человек в сутки.

Теперь ресурсы должны контролировать размещение законного контента и использование пользователями цензурной лексики.

Если с контентом все понятно, то по поводу сквернословия стоит уточнить.

Работать это будет так: администраторы пабликов должны будут выискивать посты, комментарии с матерными словами и блокировать подобные публикации.

Срок, за который такие публикации должны быть удалены, — сутки.

И вроде бы большинство россиян — 71% — поддержали эту инициативу, однако эффект после вступления закона в силу получился обратный.

Согласно данным исследования "Медиалогии", граждане стали использовать нецензурную брань в соцсетях, наоборот, чаще.

Так, в первые несколько дней февраля пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram опубликовали свыше 646 тысяч матерных постов.

Это на 219,5 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее специалисты выяснили, что каждый пятый россиянин убежден в том, что русский мат делает язык богаче.

Теги:
Россия, соцсети, русский мат, мат, русский язык



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