Россиянам запретили ругаться в соцсетях — после этого количество мата выросло

Отмечается, что в первые несколько дней февраля количество нецензурных постов увеличилось на 219,5 тысячи по сравнению с 2020 годом.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Первое февраля в России стал знаменательной датой — именно в этот день вступил закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в соцсетях.

Новые правила касаются тех интернет-сообществ и групп, которые посещает свыше 500 тысяч человек в сутки.

Теперь ресурсы должны контролировать размещение законного контента и использование пользователями цензурной лексики.

Если с контентом все понятно, то по поводу сквернословия стоит уточнить.

Работать это будет так: администраторы пабликов должны будут выискивать посты, комментарии с матерными словами и блокировать подобные публикации.

Срок, за который такие публикации должны быть удалены, — сутки.

И вроде бы большинство россиян — 71% — поддержали эту инициативу, однако эффект после вступления закона в силу получился обратный.

Согласно данным исследования "Медиалогии", граждане стали использовать нецензурную брань в соцсетях, наоборот, чаще.

Так, в первые несколько дней февраля пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram опубликовали свыше 646 тысяч матерных постов.

Это на 219,5 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее специалисты выяснили, что каждый пятый россиянин убежден в том, что русский мат делает язык богаче.