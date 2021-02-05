Россиянам запретили ругаться в соцсетях — после этого количество мата выросло

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Первое февраля в России стал знаменательной датой — именно в этот день вступил закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в соцсетях.
Новые правила касаются тех интернет-сообществ и групп, которые посещает свыше 500 тысяч человек в сутки.
Теперь ресурсы должны контролировать размещение законного контента и использование пользователями цензурной лексики.
Если с контентом все понятно, то по поводу сквернословия стоит уточнить.
Работать это будет так: администраторы пабликов должны будут выискивать посты, комментарии с матерными словами и блокировать подобные публикации.
Срок, за который такие публикации должны быть удалены, — сутки.
И вроде бы большинство россиян — 71% — поддержали эту инициативу, однако эффект после вступления закона в силу получился обратный.
Согласно данным исследования "Медиалогии", граждане стали использовать нецензурную брань в соцсетях, наоборот, чаще.
Так, в первые несколько дней февраля пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram опубликовали свыше 646 тысяч матерных постов.
Это на 219,5 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее специалисты выяснили, что каждый пятый россиянин убежден в том, что русский мат делает язык богаче.