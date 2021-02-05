Это официально: в Узбекистане 30 июля станет особым днем

Ранее проект рассмотрели и приняли в нижней палате парламента. Теперь — в верхней. Остался последний этап — отправить документ на подписание президенту страны.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон об установлении Дня дружбы народов, который будет отмечаться в республике 30 июля.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Сенаторы одобрили закон "Об установлении Дня дружбы народов", который будет отмечаться 30 июля", — заявил представитель верхней палаты.

Теперь закон отправлен на подписание главе государства Шавкату Мирзиёеву. Именно он выступил в конце декабря с инициативой сделать 30 июля особым днем.

В своем послании обеим палатам парламента узбекский лидер тогда привел в пример Международный день дружбы, который отмечается в мире в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.

День дружбы народов станет его аналогом.

Праздник призван укрепить межнациональное согласие между людьми, народами, различными слоями общества, добавили в Сенате.

В Узбекистане с населением более 34,5 миллиона человек сегодня проживают более 130 наций и народностей. В стране действует более 140 национальных культурных центров и 36 обществ дружбы.

Обучение в государственных образовательных учреждениях республики ведется на семи языках.

Также глава республики ранее отметил, что в 2021 году в Узбекистане на качественно новый уровень будет поднята работа по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и толерантности.