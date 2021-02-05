Это официально: в Узбекистане 30 июля станет особым днем

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон об установлении Дня дружбы народов, который будет отмечаться в республике 30 июля.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
"Сенаторы одобрили закон "Об установлении Дня дружбы народов", который будет отмечаться 30 июля", — заявил представитель верхней палаты.
Теперь закон отправлен на подписание главе государства Шавкату Мирзиёеву. Именно он выступил в конце декабря с инициативой сделать 30 июля особым днем.
В своем послании обеим палатам парламента узбекский лидер тогда привел в пример Международный день дружбы, который отмечается в мире в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.
День дружбы народов станет его аналогом.
Праздник призван укрепить межнациональное согласие между людьми, народами, различными слоями общества, добавили в Сенате.
В Узбекистане с населением более 34,5 миллиона человек сегодня проживают более 130 наций и народностей. В стране действует более 140 национальных культурных центров и 36 обществ дружбы.
Обучение в государственных образовательных учреждениях республики ведется на семи языках.
Также глава республики ранее отметил, что в 2021 году в Узбекистане на качественно новый уровень будет поднята работа по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и толерантности.