Когда вакцину "Спутник V" начнут исследовать на детях? Ответ Гинцбурга

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она уже доказала свою безопасность и эффективность.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что вакцину "Спутник V" начнут исследовать на детях в июне 2021 года.

"Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

"Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса: Минздрав РФ провел процедуру в августе 2020-го.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet несколько дней назад опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутника V". Препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности.

На сегодня "Спутник V" зарегистрировали уже в 16 странах, в числе которых Беларусь, Венгрия, Аргентина, Венесуэла, Армения, Туркменистан, ОАЭ, Иран.

В декабре прошлого года в Узбекистане были доставлены 100 доз "Спутника V" для клинических исследований. Страна рассматривает возможность локализации производства препарата на своей территории.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на недавней встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым в Алматы заявил: Россия надеется, что РУз станет ее партнером по вакцинам.