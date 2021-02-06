Когда вакцину "Спутник V" начнут исследовать на детях? Ответ Гинцбурга

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что вакцину "Спутник V" начнут исследовать на детях в июне 2021 года.
"Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса: Минздрав РФ провел процедуру в августе 2020-го.
Авторитетный медицинский журнал The Lancet несколько дней назад опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутника V". Препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности.
В декабре прошлого года в Узбекистане были доставлены 100 доз "Спутника V" для клинических исследований. Страна рассматривает возможность локализации производства препарата на своей территории.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на недавней встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым в Алматы заявил: Россия надеется, что РУз станет ее партнером по вакцинам.