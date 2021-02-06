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Вакцина от COVID-19 Спутник-V

Когда вакцину "Спутник V" начнут исследовать на детях? Ответ Гинцбурга

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210206/15949012/Kogda-vaktsinu-Sputnik-V-nachnut-issledovat-na-detyakh.html

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она уже доказала свою безопасность и эффективность.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что вакцину "Спутник V" начнут исследовать на детях в июне 2021 года. 

Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи в Москве.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

"Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса: Минздрав РФ провел процедуру в августе 2020-го.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet несколько дней назад опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутника V". Препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности.

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На сегодня "Спутник V" зарегистрировали уже в 16 странах, в числе которых Беларусь, Венгрия, Аргентина, Венесуэла, Армения, Туркменистан, ОАЭ, Иран.

В декабре прошлого года в Узбекистане были доставлены 100 доз "Спутника V" для клинических исследований. Страна рассматривает возможность локализации производства препарата на своей территории.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на недавней встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым в Алматы заявил: Россия надеется, что РУз станет ее партнером по вакцинам.

Теги:
пандемия, коронавирус, Россия, вакцинация, вакцина "Спутник V", Вакцина



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