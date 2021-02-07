В одной из областей Узбекистана высадили 30 тысяч саженцев

На территории лесного хозяйства в Сырдарьинской области высадили саженцы клёна, ясеня, тополя, шелковицы, вязы и джиды.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Сырдарьинской области высадили более 30 тысяч саженцев на 20 гектарах лесного хозяйства. Еще 10 тысяч - переданы местным жителям для последующей высадки на приусадебных участках.

Эта инициатива предусмотрена в рамках проекта ФАО "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана", сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты ФАО провели также несколько тренингов для населения, в ходе которых рассказали как правильно сажать отдельные виды деревьев, ухаживать за ними и подготавливать почву для высадки. Теорию подкрепили практикой - были созданы демонстрационные участки лесных плантаций в Гулистанском районе, полезащитные лесные полосы в Боявутском районе, а также питомник декоративных и лесных насаждений в Ширинском районе Сырдарьинской области.

Эксперты рассказали об особенностях агротехники создания орехоплодных, топливных и древесных плантаций. Обсудили и вопросы трудоустройства молодежи и женщин, улучшения социально-экономических условий местного населения посредством предоставления им земель лесного фонда в долгосрочную аренду.

Для справки: Проект ФАО "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана" направлен на повышение устойчивости и сохранение биоразнообразия лесов, широкое вовлечение местных жителей в процессы управления лесами, улучшение благосостояния населения, содействие в реализации передовых идей на территории лесного фонда.

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Проект реализуется на 4 территориях, представляющих различные виды лесных экосистем Узбекистана – это Сырдарьинское, Дехканабадское, Китабское и Папское государственные лесные хозяйства. Демонстрационные районы проекта расположены как в горных, так и в долинных регионах лесного фонда.