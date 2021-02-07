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В Джизаке открылась спецшкола с углубленным изучением информатики и IT

В Джизаке открылась спецшкола с углубленным изучением информатики и IT

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана
Общество
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Аудитории школы оборудованы современными компьютерами и интерактивными сенсорными досками, есть также классы по робототехнике и киберспорту.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. На базе одной из школ Джизака открылась специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий, сообщили в пресс-службе МИТК.

Аудитории оборудованы современными компьютерами и интерактивными сенсорными досками, есть также классы по робототехнике, киберспорту, математике, английскому языку, в школе действует цифровая библиотека и конференц-зал.

На церемонии открытия школы состоялось награждение преподавателей, вошедших в число лучших в рамках мегапроекта "Один миллион программистов", обладателей грантов Nanodegree. Награды получили также ученики, показавшие высшие результаты при поступлении в спецшколу.

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В ноябре 2019 года Узбекистан совместно с ОАЭ запустил образовательную программу по обучению одного миллиона программистов. Об этом, в числе приоритетных направлений развития IT-сферы в республике, рассказал глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Москве.

Теги:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, школа, Джизак, информационные технологии



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