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Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии

Атаджанов завершил политическую карьеру, начав ее две недели назад

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210207/15953753/Atadzhanov-zavershil-politicheskuyu-kareru-nachav-ee-dve-nedeli-nazad.html

Экс-артист вряд ли примет участие в выборах президента страны, его политическая карьера, судя по всему, завершилась, даже не начавшись.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Главный ньюсмейкер политической жизни Узбекистана — бывший артист Джахонгир Атаджанов заявил о своем намерении покинуть политическую партию, которая была создана специально для его выдвижения в президенты Узбекистана.

"Громкое заявление" прозвучало на традиционном для Атаджанова канале передачи информации жителям Узбекистана - в его аккаунте в Instagram.

Шоумен отметил, что такое решение вызвано расхождением во взглядах с другими представителями партии.

Таким образом, Атаджанов вряд ли примет участие в выборах президента страны, его политическая карьера, судя по всему, завершилась, даже не начавшись.

Instgram
Не остановить: Джахонгир Атаджанов решил создать свою партию

В своем обращении к подписчикам и потенциальным избирателям экс-певец подчеркнул, что сохранил добрые отношения с соратниками по партии.

Неделю назад Юлдуз Усманова резко высказалась касательно решения Джахонгира Атаджанова стать президентом Узбекистана. По ее словам, человек, который не справился со своей профессией и семьей, не может управлять государством.

Артистка отметила, что каждый должен заниматься своим делом, артист вряд ли способен управлять страной, а Шавкат Мирзиёев многое пережил еще до того, как стал главой республики.

Теги:
Узбекистан, политика, Президент, певец



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