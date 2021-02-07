Атаджанов завершил политическую карьеру, начав ее две недели назад

Экс-артист вряд ли примет участие в выборах президента страны, его политическая карьера, судя по всему, завершилась, даже не начавшись.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Главный ньюсмейкер политической жизни Узбекистана — бывший артист Джахонгир Атаджанов заявил о своем намерении покинуть политическую партию, которая была создана специально для его выдвижения в президенты Узбекистана.

"Громкое заявление" прозвучало на традиционном для Атаджанова канале передачи информации жителям Узбекистана - в его аккаунте в Instagram.

Шоумен отметил, что такое решение вызвано расхождением во взглядах с другими представителями партии.

Таким образом, Атаджанов вряд ли примет участие в выборах президента страны, его политическая карьера, судя по всему, завершилась, даже не начавшись.

В своем обращении к подписчикам и потенциальным избирателям экс-певец подчеркнул, что сохранил добрые отношения с соратниками по партии.

Неделю назад Юлдуз Усманова резко высказалась касательно решения Джахонгира Атаджанова стать президентом Узбекистана. По ее словам, человек, который не справился со своей профессией и семьей, не может управлять государством.

Артистка отметила, что каждый должен заниматься своим делом, артист вряд ли способен управлять страной, а Шавкат Мирзиёев многое пережил еще до того, как стал главой республики.