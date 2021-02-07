Никто из близких не высказал недовольства молодой Саиде, а напротив, нахваливали блюдо и съели его за считанные минуты.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В своем Telegram-канале Саида Мирзиёева поделилась с подписчиками интересным и показательным случаем из семейной жизни.

Она рассказала, как будучи молодой невесткой, приготовила национальное блюдо чузма лагман, в которое забыла положить соль.

Причем, по словам Мирзиёевой, блюдо полностью соответствовало рецепту ее мамы и внешне очень аппетитно выглядело, но на вкус было постным.

Однако, никто из близких не высказал недовольства молодой Саиде, а напротив, нахваливали блюдо и съели его за считанные минуты.

Telegram-канал Саиды Мирзиёевой Саида Мирзиёева рассказала курьезный случай из семейной жизни

В своем рассказе Мирзиёева призналась, что до замужества я не особо умела готовить, а точнее умела готовить только одно блюдо — чузма лагман. С детства это блюдо было любимым.

"Сложность его приготовления была в том, чтобы, растягивая руками в тонкую нить тесто, не дать ему порваться. Так учила мама, это было строгое правило. Я очень старалась и у меня получалось", - поделилась она с подписчиками.

Напомним, последний раз демонстрировала свою кухню подписчикам Саида Мирзиёева в ноябре 2019 года, тогда она поделилась фото своих детей, которые также принимали участие в приготовлении ужина.

Тогда многие подписчики обратили внимание на внешний вид внука президента — длинные волосы мальчика вызвали у некоторых граждан негатив.