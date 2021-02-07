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МОТ признала успехи Узбекистана в вопросе искоренения принудительного труда

ГНК
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210207/15954616/MOT-priznala-uspekhi-Uzbekistana-v-voprose-iskoreneniya-prinuditelnogo-truda.html

Больше 96% рабочих, принимавших участие в сборе урожая хлопка в прошлом году, трудились свободно - об этом заявили в МОТ.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Международная организация труда опубликовала отчет, в котором заявила о том, что Узбекистан больше не использует детский и принудительный труд в своей хлопковой промышленности.

В документе приведены цифры и факты, информирующие, что в прошлом году каждый восьмой житель трудоспособного возраста участвовал в сборе хлопка. Большая их часть — женщины из сельской местности.

МОТ признает, что республике удалось добиться ощутимых результатов в вопросе соблюдения основных трудовых прав граждан на хлопковых полях. Согласно статистике, более 96% рабочих, принимавших участие в сборе урожая хлопка в прошлом году, трудились свободно. При этом регулярная отправка студентов, учителей, врачей и медиков на поля полностью прекратилась.

Сборщики хлопка на поле
© Sputnik / Алексей Куденко
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Количество сборщиков, трудящихся по принуждению, сократилось на 33% по сравнению с 2019 годом. Очень редко, но все еще встречаются случаи принуждения граждан к сбору хлопка.

Напомним, ровно год назад заместитель генерального директора МОТ Хайнц Коллер заявил, что "сотрудничество МОТ и Узбекистана выходит за рамки искоренения принудительного труда, данный вопрос для республики уже остался в прошлом".

Теги:
сбор хлопка, Узбекистан, МОТ, дети, принудительный труд, хлопок



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