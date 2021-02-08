Как планируется благоустроить Ташкент в 2021 году — список проектов

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Более десяти проектов благоустройства планируется реализовать в Ташкенте в 2021 году, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Их обсуждение состоялось в городской администрации в понедельник.
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Список проектов:
- парк Истихорат;
- Аллея Лутфи;
- проспект Абдуллы Кадыри от Себзара до Лабзака;
- площадь вокруг кинотеатра "Панорамный";
- площадь около памятника Гагарину и улица Гагарина;
- проспект Ш. Рашидова между памятником Рашидову и Музеем истории;
- Ботанический сад (ворота, туалеты, дорожки, кафе);
- Парк авиации около аэропорта;
- парк "Янги Сергели";
- Ахангаранское шоссе рядом с надземным метро;
- обустройство набережных каналов Анхор (третий квартал Чиланзара), Каракамыш, Карасу и Джум;
- строительство велодорожек на главных дорогах города.
Окончательное решение ни по одному из проектов еще не принято: они выставлены на общественное обсуждение, после чего будут рассмотрены на заседаниях районных и городских Кенгашей народных депутатов, а затем уже утверждены и воплощены в жизнь.