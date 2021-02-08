Окончательное решение ни по одному из проектов еще не принято. Они будут утверждены только после детальных обсуждений.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Более десяти проектов благоустройства планируется реализовать в Ташкенте в 2021 году, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Их обсуждение состоялось в городской администрации в понедельник.

Как планируется благоустроить Ташкент в 2021 году Пресс-служба хокимията Ташкента

Как планируется благоустроить Ташкент в 2021 году Пресс-служба хокимията Ташкента 1 / 2 Пресс-служба хокимията Ташкента Как планируется благоустроить Ташкент в 2021 году

Список проектов:

парк Истихорат;

Аллея Лутфи;

проспект Абдуллы Кадыри от Себзара до Лабзака;

площадь вокруг кинотеатра "Панорамный";

площадь около памятника Гагарину и улица Гагарина;

проспект Ш. Рашидова между памятником Рашидову и Музеем истории;

Ботанический сад (ворота, туалеты, дорожки, кафе);

Парк авиации около аэропорта;

парк "Янги Сергели";

Ахангаранское шоссе рядом с надземным метро;

обустройство набережных каналов Анхор (третий квартал Чиланзара), Каракамыш, Карасу и Джум;

строительство велодорожек на главных дорогах города.

Окончательное решение ни по одному из проектов еще не принято: они выставлены на общественное обсуждение, после чего будут рассмотрены на заседаниях районных и городских Кенгашей народных депутатов, а затем уже утверждены и воплощены в жизнь.