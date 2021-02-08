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Как планируется благоустроить Ташкент в 2021 году — список проектов

CC0 / Unsplash / Sardorbek Usmonov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210208/15961152/Kak-planiruetsya-blagoustroit-Tashkent-v-2021-godu--spisok-proektov.html

Окончательное решение ни по одному из проектов еще не принято. Они будут утверждены только после детальных обсуждений.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Более десяти проектов благоустройства планируется реализовать в Ташкенте в 2021 году, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Их обсуждение состоялось в городской администрации в понедельник.

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Пресс-служба хокимията Ташкента
Как планируется благоустроить Ташкент в 2021 году

Список проектов:

  • парк Истихорат;
  • Аллея Лутфи;
  • проспект Абдуллы Кадыри от Себзара до Лабзака;
  • площадь вокруг кинотеатра "Панорамный";
  • площадь около памятника Гагарину и улица Гагарина;
  • проспект Ш. Рашидова между памятником Рашидову и Музеем истории;
  • Ботанический сад (ворота, туалеты, дорожки, кафе);
  • Парк авиации около аэропорта;
  • парк "Янги Сергели";
  • Ахангаранское шоссе рядом с надземным метро;
  • обустройство набережных каналов Анхор (третий квартал Чиланзара), Каракамыш, Карасу и Джум;
  • строительство велодорожек на главных дорогах города.

Окончательное решение ни по одному из проектов еще не принято: они выставлены на общественное обсуждение, после чего будут рассмотрены на заседаниях районных и городских Кенгашей народных депутатов, а затем уже утверждены и воплощены в жизнь.

Теги:
Узбекистан, благоустройство, Хокимият Ташкента, Ташкент



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