В Узбекистане разрешение на тонировку окон теперь можно получить онлайн

При смене владельца машины документ переоформляется на оставшийся срок при перерегистрации авто в органах ГСБДД. Стоимость услуги составит 0,5 МРЗП.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел вынесло на обсуждение проект постановления правительства, согласно которому с 1 апреля 2021 года разрешение на тонировку автотранспортных средств можно будет получить онлайн через Единый портал госуслуг.

Отмечается, что при подаче заявления в электронном виде предусмотрено снижение стоимости услуги на 10%.

Прайс на тонировку окон с учетом скидки

заднего и боковых стекол – 1 млн 102 тысячи 500 сумов (полная стоимость 1 млн. 225 тысяч сумов);

переднего и боковых стекол – 11 млн 25 тысяч сумов (полная стоимость 12 млн 250 тысяч сумов).

В соответствии с документом, разрешение на затемнение стекол выдают регистрационно-экзаменационные подразделения территориальных ГСБДД для автомобилей, зарегистрированных в обслуживаемой ими территории. Тонировку устанавливают филиалы Центра инновационных проектов и сервисного обслуживания населения при МВД. Срок действия разрешения составляет один год.

Что еще нужно приложить к заявлению

копию документа, удостоверяющего личность владельца авто;

копию регистрационного удостоверения автомобиля (техпаспорт, техталон), подтверждающего его принадлежность данному владельцу;

доверенность на право получения разрешения на тонировку автомобилей, принадлежащих юрлицам, и документ, удостоверяющий личность лица, которому выдана доверенность;

банковский платежный документ об оплате разрешения.

Уточняется, что при смене владельца машины разрешение переоформляется на оставшийся срок при перерегистрации авто в органах ГСБДД. Стоимость услуги составит 0,5 МРЗП.

Напомним, тонировка стекол автомобилей физических и юридических лиц на платной основе разрешена с 1 августа 2018 года.