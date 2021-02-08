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Тонирование автомобиля

В Узбекистане разрешение на тонировку окон теперь можно получить онлайн

© CC BY 2.0 / Michael Sheehan / The Film being Placed & Positioned
Общество
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Sputnik Узбекистан
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При смене владельца машины документ переоформляется на оставшийся срок при перерегистрации авто в органах ГСБДД. Стоимость услуги составит 0,5 МРЗП.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел вынесло на обсуждение проект постановления правительства, согласно которому с 1 апреля 2021 года разрешение на тонировку автотранспортных средств можно будет получить онлайн через Единый портал госуслуг.

Отмечается, что при подаче заявления в электронном виде предусмотрено снижение стоимости услуги на 10%. 

Прайс на тонировку окон с учетом скидки

  • заднего и боковых стекол – 1 млн 102 тысячи 500 сумов (полная стоимость 1 млн. 225 тысяч сумов);
  • переднего и боковых стекол – 11 млн 25 тысяч сумов (полная стоимость 12 млн 250 тысяч сумов).
Тонированное стекло автомобиля
© CC0 / pixabay
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В соответствии с документом, разрешение на затемнение стекол выдают регистрационно-экзаменационные подразделения территориальных ГСБДД для автомобилей, зарегистрированных в обслуживаемой ими территории. Тонировку устанавливают филиалы Центра инновационных проектов и сервисного обслуживания населения при МВД. Срок действия разрешения составляет один год.

Что еще нужно приложить к заявлению

  • копию документа, удостоверяющего личность владельца авто;
  • копию регистрационного удостоверения автомобиля (техпаспорт, техталон), подтверждающего его принадлежность данному владельцу;
  • доверенность на право получения разрешения на тонировку автомобилей, принадлежащих юрлицам, и документ, удостоверяющий личность лица, которому выдана доверенность;
  • банковский платежный документ об оплате разрешения.

Уточняется, что при смене владельца машины разрешение переоформляется на оставшийся срок при перерегистрации авто в органах ГСБДД. Стоимость услуги составит 0,5 МРЗП.

Напомним, тонировка стекол автомобилей физических и юридических лиц на платной основе разрешена с 1 августа 2018 года.

Теги:
Законопроект, Узбекистан, автомобилисты, автомобили, тонировка



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