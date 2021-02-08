В Узбекистане разрешение на тонировку окон теперь можно получить онлайн

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел вынесло на обсуждение проект постановления правительства, согласно которому с 1 апреля 2021 года разрешение на тонировку автотранспортных средств можно будет получить онлайн через Единый портал госуслуг.
Отмечается, что при подаче заявления в электронном виде предусмотрено снижение стоимости услуги на 10%.
Прайс на тонировку окон с учетом скидки
- заднего и боковых стекол – 1 млн 102 тысячи 500 сумов (полная стоимость 1 млн. 225 тысяч сумов);
- переднего и боковых стекол – 11 млн 25 тысяч сумов (полная стоимость 12 млн 250 тысяч сумов).
В соответствии с документом, разрешение на затемнение стекол выдают регистрационно-экзаменационные подразделения территориальных ГСБДД для автомобилей, зарегистрированных в обслуживаемой ими территории. Тонировку устанавливают филиалы Центра инновационных проектов и сервисного обслуживания населения при МВД. Срок действия разрешения составляет один год.
Что еще нужно приложить к заявлению
- копию документа, удостоверяющего личность владельца авто;
- копию регистрационного удостоверения автомобиля (техпаспорт, техталон), подтверждающего его принадлежность данному владельцу;
- доверенность на право получения разрешения на тонировку автомобилей, принадлежащих юрлицам, и документ, удостоверяющий личность лица, которому выдана доверенность;
- банковский платежный документ об оплате разрешения.
Уточняется, что при смене владельца машины разрешение переоформляется на оставшийся срок при перерегистрации авто в органах ГСБДД. Стоимость услуги составит 0,5 МРЗП.
Напомним, тонировка стекол автомобилей физических и юридических лиц на платной основе разрешена с 1 августа 2018 года.