Из-за густого тумана в Ташкенте один из самолетов ушел на запасной аэродром

Видимость в аэропорту Ташкента составляла всего 250 метров, поэтому самолету пришлось уйти на запасной аэродром.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Сегодня рано утром в Ташкенте - густой туман. Из-за этого не смог приземлиться один из грузовых рейсов Uzbekistan Airways из Китая, сообщает Telegram-канал "Новости Ташкентского неба".

"Видимость в аэропорту Ташкента составляла 250 метров", - говорится в сообщении.

По последней информации, рейс HY-150 Гуанчжоу (CAN) - Ташкент (TAS) ушел на запасной аэропорт в Фергане.

В Узбекистане снова авиационный коллапс из-за тумана >>

Напомним, в декабре 2019 года в Узбекистане случился большой коллапс из-за сильного тумана: во многих аэропортах тогда задержали рейсы. Более того, несколько аэропортов пришлось закрыть.