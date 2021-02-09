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Туман самолет

Из-за густого тумана в Ташкенте один из самолетов ушел на запасной аэродром

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210209/15963388/Iz-za-gustogo-tumana-v-Tashkente-odin-iz-samoletov-ushel-na-zapasnoy-aerodrom.html

Видимость в аэропорту Ташкента составляла всего 250 метров, поэтому самолету пришлось уйти на запасной аэродром.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Сегодня рано утром в Ташкенте - густой туман. Из-за этого не смог приземлиться один из грузовых рейсов Uzbekistan Airways из Китая, сообщает Telegram-канал "Новости Ташкентского неба".

"Видимость в аэропорту Ташкента составляла 250 метров", - говорится в сообщении.

По последней информации, рейс HY-150 Гуанчжоу (CAN) - Ташкент (TAS) ушел на запасной аэропорт в Фергане. 

В Узбекистане снова авиационный коллапс из-за тумана >>

Напомним, в декабре 2019 года в Узбекистане случился большой коллапс из-за сильного тумана: во многих аэропортах тогда задержали рейсы. Более того, несколько аэропортов пришлось закрыть.

Теги:
туман, самолет, Самолет, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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