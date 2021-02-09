В каких случаях в РУз можно оформить кадастровый паспорт бесплатно — Минюст

В Министерстве юстиции назвали три основных обстоятельства, при которых документ можно получить на безвозмездной основе.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В некоторых случаях узбекистанцы могут оформить кадастровый паспорт бесплатно. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Обстоятельства, при которых кадастровый паспорт выдается безвозмездно:

при наличии первичного кадастрового паспорта объекта недвижимости, а также отсутствии отчуждения или изменения объекта (реконструкция, дополнительное и обособленное строительство);

при отчуждении части объекта недвижимости, в отношении остального объекта или при изменении категории без реконструкции;

в случае утери кадастрового дела (паспорта) или его негодности.

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Напомним: в соответствии с постановлением правительства, с 1 марта 2020 года в Узбекистане начали выдавать кадастровые паспорта нового образца — в пластиковой форме. Их внедрение происходит поэтапно. Первыми обновленные документы стали выдавать центры государственных услуг Ташкента, а также Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Во всех остальных регионах новые паспорта появятся до конца 2022-го.