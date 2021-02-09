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В каких случаях в РУз можно оформить кадастровый паспорт бесплатно — Минюст

© Sputnik / Андрей Попов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210209/15963709/V-kakikh-sluchayakh-v-RUz-mozhno-oformit-kadastrovyy-pasport-besplatno--Minyust.html

В Министерстве юстиции назвали три основных обстоятельства, при которых документ можно получить на безвозмездной основе.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В некоторых случаях узбекистанцы могут оформить кадастровый паспорт бесплатно. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. 

Обстоятельства, при которых кадастровый паспорт выдается безвозмездно:

  • при наличии первичного кадастрового паспорта объекта недвижимости, а также отсутствии отчуждения или изменения объекта (реконструкция, дополнительное и обособленное строительство);
  • при отчуждении части объекта недвижимости, в отношении остального объекта или при изменении категории без реконструкции;
  • в случае утери кадастрового дела (паспорта) или его негодности.

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Напомним: в соответствии с постановлением правительства, с 1 марта 2020 года в Узбекистане начали выдавать кадастровые паспорта нового образца — в пластиковой форме. Их внедрение происходит поэтапно. Первыми обновленные документы стали выдавать центры государственных услуг Ташкента, а также Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Во всех остальных регионах новые паспорта появятся до конца 2022-го.

Теги:
махалля, велосипедная дорожка, парк, Ташкент, Хокимият Ташкента



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