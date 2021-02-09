Отабек Умаров стал спонсором гива в Instagram девушки Моргенштерна

Дилара объявила о старте конкурса, а среди спонсоров числятся Дава, Гусейн Гасанов, Отабек Умаров и многие другие.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Отабек Умаров становится все более влиятельным в сфере социальных сетей. Так, он стал одним из спонсоров гива в Instagram девушки Моргенштерна Дилары Зинатулиной.

Дилара объявила о старте конкурса, где победители получат две приставки Playstation 5, пять телефонов iPhone 12 и денежный приз в размере 666 тысяч рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Детский контент (@influesii)

Среди блогеров-спонсоров, на которых необходимо подписаться по условиям конкурса, - Отабек Умаров, Дава, Гусейн Гасанов и еще 100 человек.

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Напомним, сейчас у зятя президента Узбекистана более пяти миллионов подписчиков в Instagram.