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Отабек Умаров

Отабек Умаров стал спонсором гива в Instagram девушки Моргенштерна

Instagram
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210209/15963982/Otabek-Umarov-stal-sponsorom-giva-v-Instagram-devushki-Morgenshterna.html

Дилара объявила о старте конкурса, а среди спонсоров числятся Дава, Гусейн Гасанов, Отабек Умаров и многие другие.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Отабек Умаров становится все более влиятельным в сфере социальных сетей. Так, он стал одним из спонсоров гива в Instagram девушки Моргенштерна Дилары Зинатулиной.

Дилара объявила о старте конкурса, где победители получат две приставки Playstation 5, пять телефонов iPhone 12 и денежный приз в размере 666 тысяч рублей.

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Публикация от Детский контент (@influesii)

Среди блогеров-спонсоров, на которых необходимо подписаться по условиям конкурса, - Отабек Умаров, Дава, Гусейн Гасанов и еще 100 человек.

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Напомним, сейчас у зятя президента Узбекистана более пяти миллионов подписчиков в Instagram.

Теги:
знаменитости, шоу-бизнес, Instagram, Instagram, Instagram, блогер, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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