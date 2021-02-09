МНО отреагировало на конфликт в ангренской школе

Преподаватель ангренской школы подняла руку на ученика, который планомерно срывал урок, не реагировал на замечания и передразнивал учителя. Спустя несколько дней они извинились друг перед другом.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министерство народного образования изучило инцидент с избиением школьника в одной из школ Ташкентской области, видео которого распространилось в Сети.

По данным МНО, конфликт произошел 4 февраля во время урока биологии в общеобразовательной школе №41 города Ангрена. Ученик 9"в" класса пришел на занятие без тетради, самовольно пересаживался с места на место, отвлекал одноклассников и не реагировал на замечания преподавателя.

"Педагог вывела ученика к доске и спросила причину его неподобающего поведения, но учащийся продолжал передразнивать учительницу. Та вышла из себя и стукнула его кулаком. Несмотря на это, ученик продолжил насмехаться над учителем и после урока", — объясняет МНО.

Как стало известно, администрация учебного заведения, как и классный руководитель 9"в", ничего не знали о случившемся. В тот день у преподавателя поднялось давление, она провела в классе около двух часов и только потом продолжила работу.

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Восьмого февраля во время очередного урока биологии в 9"в" ученик извинился перед учителем за свое поведение. За свою несдержанность извинилась и преподаватель, говорится в сообщении.