13:20 09 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Преподаватель в пустом учебном классе школы

МНО отреагировало на конфликт в ангренской школе

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210209/15966538/MNO-otreagirovalo-na-konflikt-v-angrenskoy-shkole.html

Преподаватель ангренской школы подняла руку на ученика, который планомерно срывал урок, не реагировал на замечания и передразнивал учителя. Спустя несколько дней они извинились друг перед другом.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министерство народного образования изучило инцидент с избиением школьника в одной из школ Ташкентской области, видео которого распространилось в Сети. 

По данным МНО, конфликт произошел 4 февраля во время урока биологии в общеобразовательной школе №41 города Ангрена. Ученик 9"в" класса пришел на занятие без тетради, самовольно пересаживался с места на место, отвлекал одноклассников и не реагировал на замечания преподавателя.

"Педагог вывела ученика к доске и спросила причину его неподобающего поведения, но учащийся продолжал передразнивать учительницу. Та вышла из себя и стукнула его кулаком. Несмотря на это, ученик продолжил насмехаться над учителем и после урока", — объясняет МНО.

Как стало известно, администрация учебного заведения, как и классный руководитель 9"в", ничего не знали о случившемся. В тот день у преподавателя поднялось давление, она провела в классе около двух часов и только потом продолжила работу. 

В Узбекистане школьники закинули ноги на парты во время урока — как их наказали >>

Восьмого февраля во время очередного урока биологии в 9"в" ученик извинился перед учителем за свое поведение. За свою несдержанность извинилась и преподаватель, говорится в сообщении.

Теги:
Ангрен, Узбекистан, школы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Дмитрий Астрахан: поставить хороший спектакль куда сложнее, чем снять кино
Дмитрий Астрахан о режиссуре театра: это не кино — монтаж огрехов не скроет
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться